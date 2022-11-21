أثناء الرحلة.. سيجارة الكترونية تشعل حريقا بإحدى الطائرات في فرنسا

موقع Business Insider الأمريكي نقل عن هيئة الطيران الفرنسية، ومكتب التحقيق والتحليل لسلامة الطيران المدني، قولهما إنه تم فتح تحقيق في الحادثة.مكتب التحقيق أشار إلى أن شخصاً أصيب بجروح خطيرة بعد أن تسببت سيجارة إلكترونية في اشتعال بطارية الليثيوم أثناء هبوط الطائرة، فيما تمكّن طاقم الطائرة من إخماد الحريق باستخدام "أدوات مخصصة لذلك".أشار الموقع الأمريكي إلى أنه لا يُعرف إن كان الراكب الذي أصيب بالجروح هو نفسه صاحب السيجارة الإلكترونية، ولا إلى أي مدى بلغت إصاباته، وأضاف أن الخطوط الجوية الفرنسية ومكتب السلامة الجوية لم يستجيبا لطلبات التعليق على الحادثة.تسمح السلطات الأمريكية والأوروبية باصطحاب السجائر الإلكترونية على متن الرحلات الجوية، طالما توضع في الأمتعة التي يأخذها الراكب معه في الطائرة.من جهتها، قالت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي، إنه يُحظر وضعها في الأمتعة الأخرى التي لا يصطحبها الراكب معه داخل الطائرة بعد تسجيل حوادث حرائق ناجمة عن ارتفاع حرارتها.