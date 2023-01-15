فيفي عبدة تحذر الزوجات من التسرع بطلب الطلاق: "كل الرجالة بتخون"

وقالت فيفي عبده ضيفة في برنامج "كتاب الشهرة"، عبر قناة الجديد، إنه: "اعملي نفسك مش عارفة، وإوعي تسمعي كلام الناس وكذبهم، ولازم تشوفي بنفسك وتبقي كسرتي عينه، لكن لما تطلبي الطلاق هيقول مع السلامة ويروح للست التانية".روت الفنّانة المصريّة فيفي عبده، قصتها مع الإجهاض في مرحلة مبكرة من حياتها، مشيرة إلى أنه لجأت له "مضطرة".وردا على سؤال هل أنت مع الإجهاض؟ قالت: "أنا مش مع الإجهاض لكن كنت مضطرة، كنا في بداية حياتنا، ومقدرش أخسر حياتي أو أكون سبب يخسر حياته".كما تحدثت عن الطريقة القاسية التي ربتها والدتها بها، قائلة: "أمي كانت تضربنا بالكرباج، هي كانت قاسية جدا لكن ربتنا، ولو واحدة في إخواتي عملت غلطة تضربنا كلنا".وأضافت: "مرة رجعت البيت لقيت أمي معلقة أختي في النجفة ووشها وارم من الضرب".وعن الزواج قالت: "مش بخاف من فشل الجواز، واللي بخاف منه إن اللي أتجوزه ميطلقنيش، ويتمسك بيا وأنا مش عاوزاه".