قد يتسبب باختناقهم.. "زارا" تسحب تصميما لحديثي الولادة

ويتمتع التصميم بـ "أزرار كبس"، قال المكتب إنها "سهلة الفصل" و"غير مثبتة"، إذ يمكن للطفل فصلها ووضعها في فمه، ما سيؤدي حتما لاختناقه.وحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، طالب المكتب الآباء والأمهات بعدم إلباس تلك القطعة بالتحديد لأطفالهم، والمسارعة بإعادتها إلى أحد فروع متاجر "زارا".وقال البيان الصادر عن المكتب: "هذا التصميم لا يفي بمتطلبات اللوائح العامة لسلامة المنتج لعام 2005".يذكر أن "زارا" وجهت رسالة تحذير عبر موقعها الإلكتروني، كما سحبت التصميم من جميع متاجرها حول العالم، والذي جاء بأربعة أحجام وهي: من 0 إلى 3 أشهر، من 3 إلى 6 أشهر، ومن 6 أشهر إلى 9 أشهر، ومن 9 أشهر إلى 12 شهرا.وجاء في البيان: "نهدف في زارا لضمان أقصى درجات الجودة في منتجاتنا، ونحن ملتزمون بالشفافية بشأن أي عنصر قد يتعين علينا سحبه من متاجرنا لأي سبب من الأسباب."وأضاف: "نبلغكم بسحب تصميم الأطفال حديثي الولادة رقم 4673/529/737 من البيع بعد اكتشافنا أن الأزرار غير مثبتة بالشكل الصحيح".وتابع: "إذا كنت قد اشتريت هذا التصميم، ولضمان أفضل جودة وكإجراء وقائي، نطلب منك الاتصال بنا حتى نتمكن من استرداده وإرجاع ثمنه لك، شكرًا على ثقتكم بنا".