كل ما تريد معرفته عن "صدفية الأظافر"

السومرية نيوز - منوعات



يعاني الكثيرون من صدفية الأظافر التي لا تعتبر حالة خطيرة، لكنها تشكل مصدر إزعاج كبيراً مع ذلك للمصابين بها، إذا لاحظت تغيراً في شكل أظافرك فقد تكون تلك بدايات الإصابة بهذا المرض، فما هي أعراضه وكيف يمكن علاجه؟





ما هي صدفية الأظافر؟

صدفية الأظافر هي أحد أمراض المناعة الذاتية التي تجعل خلايا الجلد تتكاثر بسرعة، وهو عبارة عن نوع من الصدفية الذي يصيب تحديداً أظافر أصابع اليدين والقدمين.



وتظهر صدفية الأظافر عادةً جنباً إلى جنب مع طفح جلدي صدفي في أجزاء أخرى من الجسم.



ويجب التنويه إلى أن صدفية الأظافر ليست نوعاً من الفطريات، بل هي مجرد "مبالغة" من الجهاز المناعي تؤدي إلى زيادة ملحوظة وغير مرغوب بها في عدد خلايا الجلد تحت الأظافر.



من الذي يصاب بصدفية الأظافر؟

يمكن لأي شخص أن يصاب بصدفية الأظافر. ومع ذلك، قد تكون أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض إذا كنت:



*تجاوزت سن الأربعين.

*لديك تاريخ عائلي من الإصابة بالصدفية.

*تعاني التهاب المفاصل الصدفي.

*ما مدى انتشار صدفية الأظافر؟



صدفية الأظافر شائعة أكثر مما تعتقد، إذ تصيب أكثر من 50% من جميع المصابين بالصدفية وحوالي 86% من جميع المصابين بالتهاب المفاصل الصدفي.



أعراض صدفية الأظافر

تشمل أعراض صدفية الأظافر ما يلي:



*تغير اللون: قد يتغير لون الجلد الموجود تحت أظافرك وقد تظهر بقع تسمى بقع السلمون أو بقع الزيت، باللون الأصفر أو الأحمر أو الوردي أو البني. صدفية الأظافر هي أحد أمراض المناعة الذاتية التي تجعل خلايا الجلد تتكاثر بسرعة، وهو عبارة عن نوع من الصدفية الذي يصيب تحديداً أظافر أصابع اليدين والقدمين.وتظهر صدفية الأظافر عادةً جنباً إلى جنب مع طفح جلدي صدفي في أجزاء أخرى من الجسم.ويجب التنويه إلى أن صدفية الأظافر ليست نوعاً من الفطريات، بل هي مجرد "مبالغة" من الجهاز المناعي تؤدي إلى زيادة ملحوظة وغير مرغوب بها في عدد خلايا الجلد تحت الأظافر.يمكن لأي شخص أن يصاب بصدفية الأظافر. ومع ذلك، قد تكون أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض إذا كنت:*تجاوزت سن الأربعين.*لديك تاريخ عائلي من الإصابة بالصدفية.*تعاني التهاب المفاصل الصدفي.*ما مدى انتشار صدفية الأظافر؟صدفية الأظافر شائعة أكثر مما تعتقد، إذ تصيب أكثر من 50% من جميع المصابين بالصدفية وحوالي 86% من جميع المصابين بالتهاب المفاصل الصدفي.تشمل أعراض صدفية الأظافر ما يلي:قد يتغير لون الجلد الموجود تحت أظافرك وقد تظهر بقع تسمى بقع السلمون أو بقع الزيت، باللون الأصفر أو الأحمر أو الوردي أو البني.

*قد تظهر خدوش أو حفر على أظافرك. يمكن أن تكون صغيرة مثل طرف دبوس (0.4 ملم) أو كبيرة مثل طرف قلم تلوين (2 ملم)، ويمكن أن تكون ضحلة أو عميقة. قد يكون لديك حفرة واحدة أو اثنتان فقط على أظافرك، أو قد يكون لديك أكثر من 10 حفر في كل ظفر.

*التغييرات في بنية الظفر: يمكن أن تظهر أخاديد أفقية في أظافرك وقد تصبح أظافرك رقيقة جداً بحيث تبدأ في التكسر. قد تبدأ أيضاً الطبقة السميكة من الجلد الموجودة أسفل طرف الظفر في التقشر والانفصال ببطء عن فراش الظفر؛ مما قد يؤدي إلى ظهور فطريات الظفر.

*قد تؤدي بعض هذه الأعراض إلى الشعور بعدم الراحة أو الألم الذي يمكن أن يؤثر على قدرتك على الوقوف أو المشي أو استخدام يديك.



أسباب صدفية الأظافر

وفقاً لما ورد في موقع clevelandclinic، فإن صدفية الأظافر هي مشكلة في الجهاز المناعي. عادةً ما تنمو خلايا الجلد الجديدة كل 28 إلى 30 يوماً. ومع ذلك، لدى الأشخاص المصابين بالصدفية، تنمو خلايا جديدة وتنتقل إلى سطح الجلد كل ثلاثة إلى أربعة أيام؛ مما يؤدي إلى ظهور طفح جلدي.



هل صدفية الأظافر معدية؟

صدفية الأظافر ليست معدية. لا يمكنك نقل صدفية الأظافر إلى شخص آخر من خلال ملامسة الجلد للجلد.



هل يمكن أن تختفي صدفية الأظافر من تلقاء نفسها؟



لا يوجد علاج لمرض الصدفية. إنها حالة طويلة الأمد (مزمنة)؛ مما يعني أن النوبات المرضية يمكن أن تحدث طوال حياتك. قد يكون لديك نوبات تهيج بينما قد تختفي الأعراض في بعض الأحيان.



علاج صدفية الأظافر

غالباً ما تقاوم صدفية الأظافر بعض خيارات العلاج؛ لذلك قد يكون من الصعب إدارتها بدون علاج نافع، وقد تشمل خيارات العلاج:



*الستيرويدات القشرية: قد يصف لك الطبيب كريم كورتيكوستيرويد أو مرهم أو طلاء أظافر. لكي تعالج الكورتيكوستيرويدات بشكل فعال صدفية الظفر، يجب أن تصل إلى فراش الظفر ومنطقة أصابعك؛ حيث يبدأ الظفر في النمو، الأمر الذي قد يكون صعباً.

قد تضطر إلى تطبيق الدواء مرتين يومياً، وقد لا تلاحظ تحسناً ملحوظاً من أربعة إلى ستة أشهر.



*حقن الدواء: في الحالات الأكثر خطورة من صدفية الأظافر، قد يستخدم الطبيب إبرة رفيعة لحقن الدواء في الجلد حول أظافرك. قد تشمل هذه الأدوية etanercept أو adalimumab أو ustekinumab.

*الأدوية عن طريق الفم: في الحالات الأكثر خطورة من صدفية الأظافر، قد يصف الطبيب الخاص بك الأدوية السائلة أو الحبوب أو الأقراص التي تبتلعها بالماء. قد تشمل هذه الأدوية ميثوتريكسات أو سيكلوسبورين أو أبريميلاست.

*العلاج بالضوء: يستخدم العلاج بالضوء الأشعة فوق البنفسجية من مصابيح خاصة. قد يستخدم الطبيب دواء يسمى سورالين مع الأشعة فوق البنفسجية أ (PUVA) أو الأشعة فوق البنفسجية ب (UVB). يمكن أن تساعد موجات الأشعة فوق البنفسجية في العلاج الضوئي في بعض اضطرابات الجلد والأظافر، بما في ذلك صدفية الأظافر.

*العلاج بالليزر: قد يستخدم الطبيب خيار العلاج بالليزر (PDL) لاستهداف الأوعية الدموية تحت أظافرك، مما قد يقلل من شدة صدفية الأظافر. عادة ما يتم تطبيق علاجات العلاج بالليزر كل ستة أشهر.

هل هناك أي علاجات منزلية أو نصائح لتخفيف أعراض صدفية الأظافر؟

هناك العديد من العلاجات المنزلية والنصائح التي يمكن أن تساعد في إدارة أعراض صدفية الأظافر.



في حين أن العلاجات المنزلية آمنة لمعظم الناس، فمن الجيد مراجعة مقدم الطبيب قبل تجربة بعض الخيارات التالية؛ إذ من الممكن أن تكون عرضة للإصابة برد فعل تحسسي.



*الصبار: يحتوي جل الصبار على خصائص مضادة للالتهابات قد تخفف من أعراض صدفية الأظافر. ضع جل الصبار على أظافرك والجلد المحيط عدة مرات في اليوم، بما في ذلك قبل النوم.

*الكابسيسين: الكابسيسين مركب كيميائي موجود بشكل طبيعي في الفلفل الحار والذي يعطي الفلفل طعمه الحار. قد تخفف كريمات أو مراهم الكابسيسين من أعراض صدفية الأظافر. ومع ذلك، احرص على عدم لمس أو فرك عينيك بعد وضعها، لأنها قد تسبب تهيج العين.

*ملح البحر الميت: يمكن أن يخفف ملح البحر الميت من أعراض صدفية الأظافر. أضف ملح البحر الميت إلى وعاء من الماء الدافئ وانقع أظافرك لمدة 10 دقائق على الأقل. قد تضطر إلى نقع أظافرك عدة مرات في الأسبوع.

*الكركم: الكركم هو نوع من التوابل يحتوي على مادة كيميائية تسمى الكركمين. تشير الدراسات إلى أن الكركمين لها خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للفطريات قد تخفف من أعراض صدفية الأظافر.

من الجيد أيضاً أن:



*تغسل يديك وأظافرك بانتظام لمنع العدوى.

*ترطب أظافرك والجلد حول أظافرك.

*تحافظ على تقليم أظافرك.

*ترتدي قفازات عند القيام بأنشطة قد تضر بأظافرك أو تتسبب في جفافها مثل غسل الأطباق أو ممارسة الرياضة.

*إذا كنت تعاني من صدفية الأظافر، فإن أفضل طريقة للاعتناء بنفسك هي:



*تناول الأدوية أو تطبيق العلاجات حسب تعليمات الطبيب.

*قم بتنظيف أظافرك وتقليمها وترطيبها بانتظام.

متى يجب أن أزور الطبيب؟

قم بزيارة الطبيب إذا:



*ظهرت عليك أعراض جديدة.

*لا تتحسن الأعراض بعد العلاج.

*يبدو الجلد حول أظافرك ملتهباً.