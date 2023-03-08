اختبئا بغرفة المكياج 8 ساعات.. اعتقال شخصين تسللا إلى منزل شاروخان

وتعرض النجم الهندي لموقف غير متوقع، إذ فوجئ بشابين تمكنا من التسلل داخل منزله المعروف باسم "مانات" والاختباء في غرفة المكياج الخاصة به.وبحسب ما كشفته تقارير الشرطة ووسائل الإعلام الهندية، حدثت الواقعة الأسبوع الماضي، حيث تسلل كل من "باثان ساهيل خان" (20 عامًا) و"رام ساراف كوشواها" (22 عامًا)، من مدينة "بهروش"، داخل منزل شاروخان من أجل مقابلته، وتمكنا من الاختباء في غرفة المكياج بالطابق الثالث قرابة 8 ساعات، قبل القبض عليهما من قبل حراس الأمن وتسليمهما للسلطات.وقالت الشرطة، إن المتهمين تسللا للمنزل من خلال تسلق الجدار الخارجي واختبآ في الغرفة، قبل أن ينجح حراس الأمن في العثور عليهما وتسليمهما، وكشفت أن النجم البوليوودي أُصيب بصدمة وتفاجأ برؤيتهما أثناء قبض الحراس عليهما.وأضافت السلطات في بيان لها "تسلل المتهمان إلى المنزل لمقابلة شاروخان وانتظراه في غرفة المكياج لمدة 8 ساعات، حيث دخلا في حوالي الساعة 3 صباحًا وتم القبض عليهما في الساعة 10:30 من صباح اليوم التالي".وصرحت كولين ديسوزا، مديرة منزل النجم الهندي، أن أحد حراس الأمن الذي يدعى "ساتيش"، هو من اكتشف تسلل المتهمين، وسرعان ما اتصل بها لإبلاغها بما حدث قبل الإبلاغ عنهما وتسليمها لشرطة منطقة "باندرا".ويواجه الشابان تهمة التعدي على ممتلكات خاصة واتهامات أخرى لم يُكشف عن طبيعتها، بموجب قانون العقوبات الهندي (IPC)، بينما لا يزال التحقيق في الواقعة مستمرا، كما لم يعلق النجم الهندي على الواقعة حتى الآن.على الصعيد الفني، تجدر الإشارة إلى أن شاروخان يستعد حاليًا لفيلمين جديدين، Jawan و DunkK، وذلك بعد تحقيق نجاح ساحق بفيلم Pathan، الذي تم طرحه في شباط/ فبراير الماضي وسرعان ما أثار ضجة وأصداء واسعة، إذ أصبح الفيلم الأكثر تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما الهندية.