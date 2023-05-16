100 مدعو من عدة دول وفرقة راقصة يحيون عيد ميلاد أكبر كلب معمّر

وأتم "بوبي" الخميس الماضي 31 عامًا، لذلك أقام مالكه حفل عيد ميلاد له يوم السبت في منزل العائلة ببلدة "أشجار المحار" الريفية في وسط البرتغال الغربي، وفق بيان أصدرته موسوعة "غينيس" المدوَّن فيها أنه ولد حين كان مالكه ليونيل كوستا طفلًا عمره 8 سنوات.المالك الذي ذكر لوسائل إعلام برتغالية أن العمر امتد بكلبه "بسبب البيئة الهادئة" التي يعيش فيها، قال في بيان منفصل إن أكثر من 100 شخص حضروا الحفل بينهم أجانب من دول عدة، وأن فرقة راقصة شاركت بتكريم الكلب الذي اشتهر منذ توّجه كتاب غينيس للأرقام القياسية في شباط الماضي كأكبر كلاب العالم سنا. كما حضر الحفل صحافيون أجانب من أنحاء مختلفة بالعالم "جاؤوا لالتقاط صور مع حبيبنا بوبي" كما قال.وأنهى كوستا بيانه، بالقول إن كلبه يتمتع بصحة جيدة "إلا أنه واجه مع تقدمه بالسن، صعوبات في المشي وعانى أيضا من قصر النظر" وأنه ابن عائلة كلبية أصيلة، فصيلتها برتغالية، وتميل لحراسة الماشية بشكل خاص.تابع وقال عن الكلب الذي منذ ولد في 11 أيار 1992 إلا العائلة المقيم معها حاليا: "بوبي مميز، ويذكرنا بمن كانوا الأهم في عائلتنا، ولم يعودوا بيننا للأسف، منهم أبي وأخي وأجدادي الذين غادروا هذا العالم" وفق تعبيره.من المعلومات عنه أيضا، أنه الوحيد الذي بقي حيا بين 4 ذكور أنجبتهم أمهم في ملحق لمنزل العائلة بالمزرعة، ولما توفيت بعمر 18 عاما، زاد حنو كوستا عليه وتعلق به منذ المراهقة، إلى درجة يبدو معها بشوشا في كل فيديو "يوتيوبي" يظهر فيه متحدثا عنه بعبارات فيها الكثير من حب وثيق يصعب تفسيره.