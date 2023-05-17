رائد إماراتي يوثق بغداد من الفضاء: بفضلها تقدمت البشرية

وبحسب مركز محمد بن راشد للفضاء، الذي أشار في منشور على فيسبوك، إلى أن النيادي، وثق بصورة جوية من الفضاء العاصمة بغداد ليلاً.ونقل المركز عن النيادي، "بغداد‬ ليلاً من الفضاء.. بغداد دجلة والفرات.. بغداد الحضارة والتاريخ.. موطن بيت الحكمة التي جمعت العلماء ونشرت العلم للعالم".وأضاف، "لولا بغداد لما وصلت البشرية إلى التقدم والازدهار الذي نعيشه اليوم".والنيادي هو ثاني إماراتي يذهب في رحلة إلى الفضاء، بعد مواطنه هزاع المنصوري الذي استمر لثمانية أشهر في رحلة بمحطة الفضاء الدولية في عام 2019.