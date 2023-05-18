تعود لعراقي.. بيع أقدم مخطوطة من الكتاب المقدس العبري بأمريكا

السومرية نيوز – منوعات



بيع كتاب يعتقد أنه أقدم وأكمل مخطوطة من الكتاب المقدس العبري مقابل 38.1 مليون دولار في نيويورك، حسبما ذكرت دار المزادات "سوذبيز".





وأضافت سوذبيز أن الكتاب المقدس، الذي يعود تاريخه إلى أواخر القرن التاسع أو أوائل القرن العاشر أصبح أغلى مخطوطة تباع بالمزاد العلني وأغلى قطعة أثرية يهودية دينية تباع في التاريخ.



وبعد حرب مزايدة استمرت أربع دقائق، فازت بالمزاد منظمة أمريكية غير ربحية تعتزم إهداء هذه المخطوطة إلى متحف في تل أبيب. وقالت دار المزادات إن مخطوطة ساسون "تحتوي على جميع أسفار الكتاب المقدس العبري البالغ عددها 24 سفرا، مفقود منها 12 ورقة فقط، وتسبق أقدم كتاب مقدس عبري كامل تماما، مخطوطة لينينجراد، بنحو قرن".وأضافت سوذبيز أن الكتاب المقدس، الذي يعود تاريخه إلى أواخر القرن التاسع أو أوائل القرن العاشر أصبح أغلى مخطوطة تباع بالمزاد العلني وأغلى قطعة أثرية يهودية دينية تباع في التاريخ.وبعد حرب مزايدة استمرت أربع دقائق، فازت بالمزاد منظمة أمريكية غير ربحية تعتزم إهداء هذه المخطوطة إلى متحف في تل أبيب.

من أشهر مالك لها على الاطلاق، وهو اليهودي من أصل عراقي "David Solomon Sassoon" الذي امتهن قبل وفاته في 1942 بعمر 62 عاما، جمع الكتب القديمة والمخطوطات والنادر من الأثريات.

يشار الى ان ديفيد ساسون ولد عام 1792م في بغداد وكان والده صالح ساسون زعيم الطائفة اليهودية في بغداد وأحد رجال الأعمال الأغنياء في المدينة وأمينا لصندوق حاكم بغداد بين عامي 1781م - 1817م، ولد ديفيد لعائلة من اليهود السفارديون من ذوي الأصول الأسبانية.

















