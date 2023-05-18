نقلا عن Forbes Middle East



حققت العديد من الفنادق حول العالم إنجازات باهرة.

هذه 5 فنادق حطمت الأرقام القياسية العالمية، وفقًا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية.





Gevora Hotel



الدولة: الإمارات

الإنجاز: أطول فندق في العالم

تشتهر مدينة دبي بأنها موطن برج خليفة، أطول مبنى في العالم. فيما تحتضن الإمارة اليوم فندق جيفورا، أطول فندق في العالم، وهو لقب حظي به فندق جي دبليو ماريوت ماركيز دبي قبل ذلك. ويقع فندق جيفورا البالغ 356 مترًا في منطقة مركز دبي المالي العالمي، في حين تم تخطيط المبنى المكون من 75 طابقًا ليكون مبنى سكنيًا في البداية. استغرق تشييد المبنى الذهبي الذي يضم 529 غرفة 4 سنوات، وافتتح في فبراير/ شباط 2018.





Nisiyama Onsen Keiunkan

الدولة: اليابان

الإنجاز: أقدم فندق في العالم

يحفل فندق نيشياما أونسن كيونكان بتاريخ يمتد 1,318 عامًا. وقد أسس أقدم فندق في العالم فوجيوارا ماهيتو أثناء حقبة كيون اليابانية عام 705م. ويقع بالقرب من جبل فوجي في مقاطعة ياماناشي، حيث تتدفق ينابيع المياه الساخنة. كما يقال إن سكان المدينة والقادة العسكريون في فترة الحرب زاروا هذا الفندق.

Eh’hausl



الدولة: ألمانيا

الإنجاز: أصغر فندق في العالم

يبلغ عرض فندق ايهوسل الألماني، الذي يعني اسمه بيت الزواج، والواقع في "سيمينارغاسيه"، نحو 2.4 مترًا فقط. وقد شيد الفندق في عام 1728 بين مبنيين، للتحايل على قانون الزواج الذي فرض على الشباب إثبات امتلاك منزل لسلطات المدينة قبل عقد القران. في حين خضع الفندق لأعمال التجديد في عام 2008 ليصبح نزلًا فارهًا يأوي ما لا يزيد عن نزيلين.





Grand Hills Hotel & Spa



الدولة: لبنان

الإنجاز: أكبر جناح فندقي

يشتهر لبنان باحتضانه أكبر جناح فندقي منذ عام 2008، بفضل جناح (Royal Residence ) في فندق غراند هيلز هوتل آند سبا الفاخر، الذي يمتد على مساحة تبلغ 4,131 مترًا مكعبًا، ويقع على تلال بلدة برمانا المكسوة بأشجار الصنوبر. فيما يحتوي الجناح الفندقي المكوّن من 7 طوابق على 3 أجنحة داخلية وحوضي سباحة. ويُذكر أن حدائقه وأحواض السباحة الخاصة لم تسجل في الموسوعة.





The Marmara Antalya

الدولة: تركيا

الإنجاز: أول فندق دوار

يتمتع فندق مرمرة أنطاليا بصفة تميزه عن غيره من الفنادق، حيث يتيح أول فندق دوار في العالم لنزلائه، الاستمتاع بمشاهدة جبال تركيا والبحر الأبيض المتوسط من 24 غرفة مرتفعة تدور بـ360 درجة لمرات عدة في اليوم، عبر 6 محركات كهربائية بقدرة 1 كيلو واط. وقد انتهى تشييد الفندق المكوّن من 18 طابقًا في عام 2005، بكلفة بلغت 22 مليون دولار.







