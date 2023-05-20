بيع لوحة للفنان الألماني جيرهارد ريختر بمبلغ خيالي

وقالت متحدثة باسم دار المزادات إن اللوحة "4096 لونا" هي آخر لوحة في سلسلة لوحات الألوان المطلوبة لعام 1974، وكانت أيضا مصدر إلهام لنافذة الفنان الرائعة في كاتدرائية كولونيا.وشكلت فكرة لوحات الألوان، مصدر إلهام لريختر عندما شاهد بطاقات نماذج الألوان في محل للطلاء في مدينة دوسلدورف الألمانية. واعتبر بعد ذلك أنها صور مثالية.وفي تشرين الأول 2022، حققت لوحة "192 لونا" نحو 18.1 مليون جنيه استرليني (22.59 مليون دولار) في دار سوثبي بلندن.ويعد الفنان ريختر (91 عاما) أحد أكثر الفنانين الأحياء تأثيرا على مستوى العالم.