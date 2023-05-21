فيديو متداول يُظهر العثور على مكتبة تعود للعصر العباسي في منغوليا.. فما حقيقته؟

لكن مجموعة التقنية من اجل السلام، المختصة بكشف التزييف الالكتروني، قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، "الخبر المرفق مزيف، حيث أن مقطع الفيديو المتداول نشرته قناة على اليوتيوب باسم (YoWangdu Experience Tibe) بتأريخ 15 كانون الأول 2019، بعنوان"Tibetan Buddhist Library at Sakya Monastery in Tibet"، وترجمته بالعربية (المكتبة البوذية التبتية في دير الساقية في التبت)، ودير الساقية هو دير بوذي وأحد معالم منطقة التبت بالصين".كما أوضحت القناة أن "هذا الفيديو (الذي تم تصويره في كانون الاول 2019) يقدّم لمحة عن المكتبة الرائعة لدير الساقية في التبت، التي تضم 40 ألف مجلد من الكتابات البوذية التبتية، بحسب البيان.تم اكتشاف المكتبة عام 2003، وهي مكتبة تحتوي الاف المخطوطات، المتوقع أن تكون كتباً بوذية مقدسة، بالإضافة إلى الأدب والتاريخ وعلم الفلك والرياضيات، ولا وجود لأي مصدر يشير إلى أنها الكتب التي نهبها المغول من بغداد بعد احتلالهم لها عام 1258م.هذا ونفى الكاتب الصحفي (محمد بن إبراهيم الشيباني) رئيس مركز المخطوطات والتراث والوثائق، عام 2021، صحة ما تردد عن اكتشاف مكتبة هي الأعظم تاريخيا، قيل انها تعود لمكتبة بغداد، مشيراً إلى ان الاكتشاف يعود لمكتبة بوذية، ومعبراً عن استغرابه من تعليقات توقع كاتبها ان تكون المكتبة إسلامية، في وقت كان الحوار باللغة الإنكليزية يدور حول اكتشاف مكتبة بوذية!!".