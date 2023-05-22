Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
انطلاق مركبة ناسا الى الفضاء بمشاركة "ريانة وعلي"
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

عازف يصاب بحالة مرضية نادرة.. يرى النوتات الموسيقية!

منوعات

2023-05-22 | 01:46
عازف يصاب بحالة مرضية نادرة.. يرى النوتات الموسيقية!
608 مشاهدة

السومرية نيوز - منوعات

تعرض عازف وملحن موسيقي لإصابة في الرأس نتيجة حادث دراجة نارية، لاحظ بعده عرضا غير طبيعي، حيث بدأ "يشاهد الموسيقى" على حد وصفه، كما أن إبداعه الفني تطور بشكل كبير خلال بضعة أشهر.

وأوضح تقرير نشره موقع " livescience"، أن الرجل البالغ من العمر 66 عاما كان يُدرّس الموسيقى كما كان عازفا وملحنا موسيقيا، وفي عام 2021، تعرض لحادث دراجة نارية ألقى به على بعد 9 أمتار من دراجته.

شعر الرجل بعد الحادث بالتخبط، حتى أنه لم يستطع تذكر تفاصيل الحادث، تم نقله إلى المستشفى ليظهر الفحص بالأشعة المقطعية أن لديه تجمع دموي على سطح الدماغ، وهي حالة تعرف باسم الورم الدموي تحت الجافية، لكن الحالة لم تتطلب علاجا جراحيا، وخرج المصاب من المستشفى بعد ثلاثة أيام.

عانى الرجل من مشاكل في الإدراك، خاصة مشاكل الذاكرة، نتيجة إصاباته الدماغية، لكنه بدأ كذلك يرى النوتات الموسيقية عندما يسمع الموسيقى المباشرة أو المسجلة.

أكد الباحثون بعد تقييمهم للحالة أن المريض يعاني بالفعل من تزامن صوتي وبصري، حيث تثير الأصوات صورا بصرية، كما أوضح الباحثون.

أبلغ الرجل بعد الحادث بتعرضه لموجات من الإبداع تأتي في الغالب بين منتصف الليل والساعة 4:00 صباحا، حيث قال للأطباء؛: "كنت أؤلف الموسيقى باستمرار وكنت لا أستطيع مقاومة هذا الشعور".

وقال التقرير إن هذا الفيضان الإبداعي استمر نحو أربعة أشهر، وفي ذلك الوقت قام المريض بتأليف مقطوعات موسيقية نسي لاحقا أنه قام بتأليفها، وعندما استمع هو وزوجته إليها وصفها كلاهما بأنها "غريبة ومثيرة للاهتمام".

تلاشت الأعراض الفريدة للرجل أثناء تعافيه من إصاباته الدماغية، وأفادت التقارير الطبية بأنه بعد ثلاثة أشهر من الحادث، ذكر أيضا أن صعوباته الإدراكية قد اختفت بشكل كبير.

كتب أطباؤه في التقرير أن إصابة الرجل في الدماغ تسببت على ما يبدو في إصابته بـ"الحس المواكب"، وهي حالة عصبية نادرة تؤدي إلى اختلاط الحواس، على سبيل المثال، يرى بعض الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة ألوانا أو أشكالا معينة عندما يسمعون أصواتا معينة.
في حالة الرجل، تسبب سماعه للموسيقى في رؤية النوتات الموسيقية في ذهنه كما لو كانت مكتوبة على ورقة، وهو ما لم يحدث له من قبل، كما اكتسب أيضا قدرة فريدة على تسمية الأوتار المستخدمة في لحن أغنية ما بمجرد سماعها.

أوضح الباحثون أنه تم الإبلاغ من قبل عن حالات لمصابين ظهرت لديهم إما حالة الحس المواكب أو ظاهرة الإبداع المتزايد بعد إصابة الدماغ، لكن الجديد في هذه الحالة ظهور كلتا الظاهرتين في مريض واحد.

يذكر أن الحس المواكب حالة غير شائعة تحدث تقريبا في 1 من بين كل 2000 شخص، حيث تكون هذه الحالة ملازمة لمعظم المصابين بها منذ ولادتهم، لكن هناك تقارير عن أشخاص اكتسبوا الحس المواكب بعد إصابة في الدماغ، كما كانت هناك حالات أصبح فيها الأشخاص أكثر إبداعا، بعد تعرضهم لتلف في الدماغ.
>> حمل تطبيق السومرية وتابع آخر الأخبار أول بأول

>> أندرويد
>> آبل
>> هواوي
 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
أحدث الحلقات
عشرين
Play
عشرين
واسط ..سلة العراق الزراعية تنتظر الانصاف ..اعمار مرهون بالموازنة - الحلقة ٤ | الموسم ٢
15:00 | 2023-05-21
Play
واسط ..سلة العراق الزراعية تنتظر الانصاف ..اعمار مرهون بالموازنة - الحلقة ٤ | الموسم ٢
15:00 | 2023-05-21
Morning Live
Play
Morning Live
العلاج بالأوكسجين المضغوط - الحلقة ٢٢ | الموسم 2
05:00 | 2023-05-21
Play
العلاج بالأوكسجين المضغوط - الحلقة ٢٢ | الموسم 2
05:00 | 2023-05-21
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع المتنبي العريق - الحلقة ١٩ | الموسم 6
04:00 | 2023-05-21
Play
شارع المتنبي العريق - الحلقة ١٩ | الموسم 6
04:00 | 2023-05-21
بالمختزل
Play
بالمختزل
العراق .. بلد الرعاية الاجتماعية - الحلقة ٨ | الموسم 2
15:00 | 2023-05-20
Play
العراق .. بلد الرعاية الاجتماعية - الحلقة ٨ | الموسم 2
15:00 | 2023-05-20
رحال
Play
رحال
سامراء... مدينة الحضارة والتاريخ - الحلقة ٣ | الموسم 4
14:30 | 2023-05-20
Play
سامراء... مدينة الحضارة والتاريخ - الحلقة ٣ | الموسم 4
14:30 | 2023-05-20
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ ايار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-05-20
Play
نشرة ٢٠ ايار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-05-20
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٢٠ الى ٢٦ أيار ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-05-20
Play
من ٢٠ الى ٢٦ أيار ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-05-20
Biotic
Play
Biotic
شنو يعني اضطراب الانية؟ - الحلقة ٤ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-19
Play
شنو يعني اضطراب الانية؟ - الحلقة ٤ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-19
علناً
Play
علناً
معاناة بابل من مشاكل حالت دون النهوض بواقعها - الحلقة ٤ | الموسم 2
16:30 | 2023-05-18
Play
معاناة بابل من مشاكل حالت دون النهوض بواقعها - الحلقة ٤ | الموسم 2
16:30 | 2023-05-18
بعد التحري
Play
بعد التحري
الجامعات الاهلية في العراق .. بين المزايا والعيوب .. من المسؤول؟ - الحلقة ٤ | الموسم 3
15:30 | 2023-05-18
Play
الجامعات الاهلية في العراق .. بين المزايا والعيوب .. من المسؤول؟ - الحلقة ٤ | الموسم 3
15:30 | 2023-05-18
الأكثر مشاهدة
عشرين
Play
عشرين
واسط ..سلة العراق الزراعية تنتظر الانصاف ..اعمار مرهون بالموازنة - الحلقة ٤ | الموسم ٢
15:00 | 2023-05-21
Play
واسط ..سلة العراق الزراعية تنتظر الانصاف ..اعمار مرهون بالموازنة - الحلقة ٤ | الموسم ٢
15:00 | 2023-05-21
لقطات
Play
لقطات
زوجات المستفيدين من الرعاية سياراتهن موديل 2023 | بالمختزل
02:16 | 2023-05-21
Play
زوجات المستفيدين من الرعاية سياراتهن موديل 2023 | بالمختزل
02:16 | 2023-05-21
Morning Live
Play
Morning Live
العلاج بالأوكسجين المضغوط - الحلقة ٢٢ | الموسم 2
05:00 | 2023-05-21
Play
العلاج بالأوكسجين المضغوط - الحلقة ٢٢ | الموسم 2
05:00 | 2023-05-21
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع المتنبي العريق - الحلقة ١٩ | الموسم 6
04:00 | 2023-05-21
Play
شارع المتنبي العريق - الحلقة ١٩ | الموسم 6
04:00 | 2023-05-21
بالمختزل
Play
بالمختزل
العراق .. بلد الرعاية الاجتماعية - الحلقة ٨ | الموسم 2
15:00 | 2023-05-20
Play
العراق .. بلد الرعاية الاجتماعية - الحلقة ٨ | الموسم 2
15:00 | 2023-05-20
رحال
Play
رحال
سامراء... مدينة الحضارة والتاريخ - الحلقة ٣ | الموسم 4
14:30 | 2023-05-20
Play
سامراء... مدينة الحضارة والتاريخ - الحلقة ٣ | الموسم 4
14:30 | 2023-05-20
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ ايار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-05-20
Play
نشرة ٢٠ ايار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-05-20
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٢٠ الى ٢٦ أيار ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-05-20
Play
من ٢٠ الى ٢٦ أيار ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-05-20
Biotic
Play
Biotic
شنو يعني اضطراب الانية؟ - الحلقة ٤ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-19
Play
شنو يعني اضطراب الانية؟ - الحلقة ٤ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-19
علناً
Play
علناً
معاناة بابل من مشاكل حالت دون النهوض بواقعها - الحلقة ٤ | الموسم 2
16:30 | 2023-05-18
Play
معاناة بابل من مشاكل حالت دون النهوض بواقعها - الحلقة ٤ | الموسم 2
16:30 | 2023-05-18
نعم
نعم
كلا
كلا
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية Kids
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.