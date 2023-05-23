أقوى تلسكوب في العالم يلتقط صورًا مذهلة لسطح الشمس

ورصد تلسكوب "Daniel K. Inouye Solar" الصور الجديدة التي تظهر سطح الشمس بتفاصيل "لا تصدق"، كما تصفها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.ويظهر في إحدى الصور التي التقطها التلسكوب، الذي يقع في جزيرة ماوي في هاواي، شكل لوجه غامض إلى جانب بعض البقع الشمسية التي تكبر حجم الأرض، بحسب مؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية (NSF).ويؤكد الخبراء أن قدرة التلسكوب الفريدة على التقاط البيانات بتفاصيل غير مسبوقة ستساعد علماء الشمس على فهم المجال المغناطيسي للشمس بشكل أفضل ومحركات العواصف الشمسية.وتتميز الصور الجديدة بمجموعة متنوعة من البقع الشمسية ومناطق الشمس الهادئة التي تم الحصول عليها بواسطة Visible-Broadband Imager (VBI)، إحدى أدوات الجيل الأول للتلسكوب.والبقع الشمسية المصورة هي مناطق مظلمة وباردة على سطح الشمس، والمعروفة باسم "الغلاف الضوئي"، حيث توجد مجالات مغناطيسية قوية.ومع استمرار التلسكوب في استكشاف الشمس، سيكون هناك المزيد من النتائج من المجتمع العلمي بما في ذلك المناظر الخلابة للأجرام السماوية الأكثر تأثيرًا في نظامنا الشمسي.وبحسب الخبراء، تختلف البقع الشمسية في الحجم، ولكن غالبًا ما يكون الكثير منها بحجم الأرض، إن لم يكن أكبر، ويمكن أن تكون البقع الشمسية المعقدة أو مجموعات البقع الشمسية مصدرًا للأحداث المتفجرة مثل التوهجات والانبعاثات الكتلية الإكليلية التي تولد العواصف الشمسية.