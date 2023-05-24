Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اعتقال 16 أجنبياً حاولوا التسلل عبر زورق الى العراق
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

قمر في السماء وقمر في دبي..مشروع بـ5 مليارات دولار!

منوعات

2023-05-24 | 02:22
قمر في السماء وقمر في دبي..مشروع بـ5 مليارات دولار!
346 مشاهدة

سواء كان ذلك رحلة بالصاروخ إلى الفضاء شبه المداري أو إقامة فندقية بين النجوم، يعتقد رواد الأعمال في مجال السياحة الفضائية أننا سنختار جميعًا قضاء الإجازات خارج هذا العالم في يومٍ من الأيام.

وهذا ما يظنّه الفريق وراء منتجعات Moon World "مون وورلد"، الذي يسعى لبناء سلسلة من الفنادق العملاقة الشبيهه بالقبّة التي تحاكي شكل القمر، وكأنه يجلس على كوكب الأرض، وتحديدًا في دبي.

يطمح رائد الأعمال المقيم في كندا، مايكل هندرسون، المؤسس المشارك لشركة منتجعات "مون وورلد ريزورتس" الكندية، لبناءِ نموذجٍ محاكٍ للقمر بارتفاع 274 متراً، فوق مبنى بطول 30 متراً في جزيرة النخلة بدبي.
ويتوقّع هندرسون أنّ مشروع "مون دبي" سيكون أكبر وأنجح مشروع سياحي حديث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث سيضاعف الزيارات السياحية السنوية إلى دبي بناءً على جاذبيتها العالمية، والوعي بالعلامة التجارية والعروض المتكاملة المتعددة والفريدة من نوعها، كما "يمكن أن يستوعب 10 ملايين زائر سنوياً، على حدّ قوله.

ويذكر هندرسون، أن منتجع "مون وورلد" سيكون عبارة عن "منتجع فاخر للغاية ومعاصر ومتكامل، مع الكثير من المرافق المتعارف عليها بالفعل"، على سبيل المثال، مركز للمؤتمرات، ومطاعم، ومنتجع صحي، ولكل منها لمسة متعلّقة بالقمر.

وتتصور رسومات الفنانين التصميمات الداخلية للمنتجع على طراز سفينة فضاء بأساليب ترفيه ذات طابع خاص - بما في ذلك ما تصوره هندرسون على أنه أبرز معالم الجذب، أي تجربة تحاكي السير على سطح القمر.

ويقول هندرسون: "سنعطيك القدرة على السير على ما ستظن أنّه سطح القمر".

وتعمل شركة منتجعات "مون وورلد" منذ عقدين من الزمن، وهو الخط الزمني الذي يقترح هندرسون أنّه يتطابق مع الوتيرة الأبطأ المرتبطة بالسياحة الفضائية بشكل عام.

ويشرح هندرسون أنّ المشروع يأتي مع "تحديات تقنية هائلة"، لكنّه، مع المؤسّسة المشاركة له، ساندرا ماثيوز، يعملان مع مهندسين ومعماريين مستقلين لجعل المفهوم حقيقة واقعة.

ووقع الاختيار على دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديداً دبي، من قبل الشركة لتكون في مقدمة افتتاح أول منتجع "موون وورلد" في العالم.

وعن سبب هذا الاختيار، يرى هندرسون أنّ دولة الإمارات "تحظى بشعبية كبيرة لدى السياح" وتعد موطنًا "للعديد من مشاريع البنية التحتية".

متعة القمر
وتأتي السياحة الفضائية حاليًا بسعر باهظ، وفي الوقت الحالي تشكل عائقاً أمام دخول غالبية المسافرين.

وعلى سبيل المثال، قامت شركة "فيرجن غالاكتيك" ببيع تذاكر للرحلات الفضائية مقابل 450 ألف دولار في عام 2022.

ويشير هندرسون إلى أنّ تجربة منتجع "مون وورلد" ستكون أرخص تكلفة بكثير، لافتًا إلى أنّ يتيح سطح المنتجع القمري لـ2,5 مليوني ضيف سنوياً تجربة السياحة الفضائية بأسعار معقولة على الأرض في دبي.

ويمكن أن تمنع التكلفة أيضًا المشاريع المستقبلية مثل منتجع "مون وورلد" من تجاوز المرحلة المفاهيمية، إلا أنّ هندرسون يقترح أنّ نموذج الترخيص يجعل المشروع قابلاً للتطبيق.

ويوضح قائلاً: "إن الأمر لا يتعلق كثيرًا بالبحث عن رأس المال".

ويشرح أن "الهدف من المرخص مثلنا هو العثور على المرخص له. وبمجرد تأمين المرخص له، يكون لديك المال للمشاريع الموجودة بالفعل - لأننا لا نتحدث عن الشركات الصغيرة، هذه ستكون شركات دولية كبيرة".

ويتوقع هندرسون افتتاح أول منتجع "مون وورلد" بعد أربع سنوات، أي في عام 2027.

ويطمح كذلك في أنّ يصبح كل منتجع لـ"مون وورلد" وجهًة بحد ذاتها، وحتى وإن ولم يقرروا الإقامة فيه، أو اكتشاف مرافقه على طراز عصر الفضاء، فإن هندرسون يتصوّر أنّ السياح سيذهبون ببساطة من أجل زيارة المبنى.

ويذكر هندرسون الهياكل المعمارية مثل برج خليفة في دبي، كمصدر إلهام لهذا الطموح.

ويضيف: "بالطبع سيحب الأشخاص رؤية تصورات لما يحدث في الداخل. لكنني أعتقد أنّ الكثير منهم سيتحمّسون عند مشاهدة أضخم مجسّم دائري في العالم - أعتقد أنه سيصيبهم بالذهول".

>> حمل تطبيق السومرية وتابع آخر الأخبار أول بأول

>> أندرويد
>> آبل
>> هواوي
 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
أحدث الحلقات
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
المنتجات العراقية المحلية - حلقة ٣ | الموسم ٥
17:00 | 2023-05-23
Play
المنتجات العراقية المحلية - حلقة ٣ | الموسم ٥
17:00 | 2023-05-23
بالمختزل
Play
بالمختزل
مع مشعان الجبوري - الحلقة ٩ | الموسم 2
15:00 | 2023-05-23
Play
مع مشعان الجبوري - الحلقة ٩ | الموسم 2
15:00 | 2023-05-23
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ أيار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-05-23
Play
نشرة ٢٣ أيار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-05-23
Morning Live
Play
Morning Live
الكتاب العراقيين الشباب ما بين الابداع والمعاناة - الحلقة ٢٤ | الموسم 2
05:00 | 2023-05-23
Play
الكتاب العراقيين الشباب ما بين الابداع والمعاناة - الحلقة ٢٤ | الموسم 2
05:00 | 2023-05-23
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد.. الكسرة - الحلقة ٢١ | الموسم 6
05:00 | 2023-05-23
Play
بغداد.. الكسرة - الحلقة ٢١ | الموسم 6
05:00 | 2023-05-23
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان احمد ازرق - الحلقة ١٢ | الموسم 2
14:30 | 2023-05-22
Play
الفنان احمد ازرق - الحلقة ١٢ | الموسم 2
14:30 | 2023-05-22
خط أحمر
Play
خط أحمر
٤ متهمين وقعوا ضحية حبوب الكريستال في واسط - الحلقة ٤ | الموسم 6
16:00 | 2023-05-21
Play
٤ متهمين وقعوا ضحية حبوب الكريستال في واسط - الحلقة ٤ | الموسم 6
16:00 | 2023-05-21
عشرين
Play
عشرين
واسط ..سلة العراق الزراعية تنتظر الانصاف ..اعمار مرهون بالموازنة - الحلقة ٤ | الموسم ٢
15:00 | 2023-05-21
Play
واسط ..سلة العراق الزراعية تنتظر الانصاف ..اعمار مرهون بالموازنة - الحلقة ٤ | الموسم ٢
15:00 | 2023-05-21
رحال
Play
رحال
سامراء... مدينة الحضارة والتاريخ - الحلقة ٣ | الموسم 4
14:30 | 2023-05-20
Play
سامراء... مدينة الحضارة والتاريخ - الحلقة ٣ | الموسم 4
14:30 | 2023-05-20
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٢٠ الى ٢٦ أيار ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-05-20
Play
من ٢٠ الى ٢٦ أيار ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-05-20
الأكثر مشاهدة
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
المنتجات العراقية المحلية - حلقة ٣ | الموسم ٥
17:00 | 2023-05-23
Play
المنتجات العراقية المحلية - حلقة ٣ | الموسم ٥
17:00 | 2023-05-23
بالمختزل
Play
بالمختزل
مع مشعان الجبوري - الحلقة ٩ | الموسم 2
15:00 | 2023-05-23
Play
مع مشعان الجبوري - الحلقة ٩ | الموسم 2
15:00 | 2023-05-23
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ أيار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-05-23
Play
نشرة ٢٣ أيار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-05-23
Morning Live
Play
Morning Live
الكتاب العراقيين الشباب ما بين الابداع والمعاناة - الحلقة ٢٤ | الموسم 2
05:00 | 2023-05-23
Play
الكتاب العراقيين الشباب ما بين الابداع والمعاناة - الحلقة ٢٤ | الموسم 2
05:00 | 2023-05-23
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد.. الكسرة - الحلقة ٢١ | الموسم 6
05:00 | 2023-05-23
Play
بغداد.. الكسرة - الحلقة ٢١ | الموسم 6
05:00 | 2023-05-23
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان احمد ازرق - الحلقة ١٢ | الموسم 2
14:30 | 2023-05-22
Play
الفنان احمد ازرق - الحلقة ١٢ | الموسم 2
14:30 | 2023-05-22
خط أحمر
Play
خط أحمر
٤ متهمين وقعوا ضحية حبوب الكريستال في واسط - الحلقة ٤ | الموسم 6
16:00 | 2023-05-21
Play
٤ متهمين وقعوا ضحية حبوب الكريستال في واسط - الحلقة ٤ | الموسم 6
16:00 | 2023-05-21
عشرين
Play
عشرين
واسط ..سلة العراق الزراعية تنتظر الانصاف ..اعمار مرهون بالموازنة - الحلقة ٤ | الموسم ٢
15:00 | 2023-05-21
Play
واسط ..سلة العراق الزراعية تنتظر الانصاف ..اعمار مرهون بالموازنة - الحلقة ٤ | الموسم ٢
15:00 | 2023-05-21
لقطات
Play
لقطات
زوجات المستفيدين من الرعاية سياراتهن موديل 2023 | بالمختزل
02:16 | 2023-05-21
Play
زوجات المستفيدين من الرعاية سياراتهن موديل 2023 | بالمختزل
02:16 | 2023-05-21
رحال
Play
رحال
سامراء... مدينة الحضارة والتاريخ - الحلقة ٣ | الموسم 4
14:30 | 2023-05-20
Play
سامراء... مدينة الحضارة والتاريخ - الحلقة ٣ | الموسم 4
14:30 | 2023-05-20
نعم
نعم
كلا
كلا
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية Kids
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.