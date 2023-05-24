أبرزها تعزيز صحة القلب.. إليك 5 فوائد صحية للشاي

الشاي غني بمضادات الأكسدة التي تقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان الجلد والبروستاتا والرئة والثدي، كما يساعد الشاي الأخضر على إصلاح عيوب البشرة، وإضفاء النضارة عليها وترطيبها، لاحتوائه على مضادات الأكسدة وفيتامين E، ويساعد أيضاً على تعزيز صحة القلب، فالشاي الأسود غني بمضادات الأكسدة التي تفيد صحة القلب وتقيه من الأمراض، كما يقلل تناوله بانتظام من خطر الإصابة بالنوبات القلبية.تناول الشاي يومياً يحد من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، حيث يقلل الشاي الأسود من نسبة السكر في الدم، أما إذا كنت تعاني من الأرق فإن شرب كوب من الشاي كاف ليساعدك على الخلود للنوم، إذ يساهم شرب الشاي الأخضر وشاي البابونج على التخلص من الأرق بفاعلية.