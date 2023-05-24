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"المعانقة".. مهنة غريبة لعلاج "المحبطين" بـ50 دولار في الساعة

منوعات

2023-05-24 | 08:12
&quot;المعانقة&quot;.. مهنة غريبة لعلاج &quot;المحبطين&quot; بـ50 دولار في الساعة
24 مشاهدة

هناك قليل من الأشياء التي توفر الراحة مثل أن تجد نفسك محاطًا بعناق كبير بعد يوم طويل ومرهق، عندما يبدو أن كل شيء قد سار بشكل خاطئ. ولكن الحياة لا تسمح لنا دائمًا بأن نجد شخصًا بجوارنا ليضمنا في عناق دافئ نحتاجه.

هذا هو السبب الذي دفع امرأة أفريقية إلى إطلاق عمل تجاري يقوم بذلك بالضبط - "العناق المهني" لرفع المزاج وإزالة التوتر وتهدئة الروح.

تدرك فلورنس ليتسوالو (34 عامًا)، أن فكرة الدفع لشخص كي يعانقك - قد تبدو غريبة، مبتذلة وحتى مشبوهة.

وقالت: "منذ أن بدأت الشركة قبل ستة أشهر انشغلنا بشكل لا يصدق، وأن الروابط الإنسانية التي يوفرها فريقها صحية ومثمرة وأن نتائج الشفاء الذي يمكن أن يجلبه عناق بسيط واضحة على الزبائن". 

فلورنس، التي عملت سابقًا كمستشارة مبيعات تجارية في مجال التأمين، خطرت لها فكرة شركتها، Pro Cuddling SA، بعد عناق طويل من شريكها بعد يوم شاق في المكتب.
تتذكر ليتسوالو قائلة: "لقد احتضنني شريكي، لم نتكلم، اكتفينا فقط بالعناق وكان ذلك كفيل بجعل العبء الذي كنت أحمله أخف بكثير مما جعلني أتساءل كم عدد الأشخاص القادرين على الحصول على مثل هذا النوع من التواصل؟"

أجرت فلورنس بحثها وقررت أن جنوب إفريقيا بحاجة إلى مثل هذه الخدمة أيضًا، لأن هناك العديد من الأشخاص الوحيدين الذين لا يرغبون في التواصل بطريقة رومانسية، "لا أحد يخلو من الشعور بالوحدة أو مجرد الحاجة إلى عناق خالٍ من الاحكام" ، كما تقول.
 
انطلقت شركة "كدلينغ برو" عام 2022، بتقديم خدمات احتضان احترافية تبدأ من 47 دولارًا للجلسة، حيث تديرها فلورنس من منزلها في ألكسندرا جنوب أفريقيا، ولديها فريق مكون من 20 من "رفقاء الحضن" الذين يسافرون في جميع أنحاء المدينة.

قواعد صارمة وشروط الزامية لعملاء ورفقاء الحضن:
- كلا الطرفين يجب أن يكونا نظيفين، بكامل ملابسهم وغير ثملين.

- تدريبات الدفاع عن النفس وتزويد الموظفين بمسدسات كهربائية لضمان سلامة  "رفقاء الحضن".

ولحماية الموظفين أثناء العمل تخطط الشركة للتعاون مع شركة أمن تستجيب فورًا عند الضرورة.


العناق يزيد من المشاعر الإيجابية
توصلت دراسات طبية حديثة إلى أن العناق تأثيره إيجابي ملموس على المزاج ويخفف من حدة التوتر اثر الصعوبات الاجتماعية.

وتبعًا للدراسة التي أجراها مايكل ميرفي وزملاؤه من مختبر جامعة كارنيجي ميلون للدراسات، تبينَ أن العناق يزيد من المشاعر الإيجابية، ويقلل من المشاعر السلبية في الأيام التي عانى فيها الناس من مشاكل في العلاقات.

بشكل عام، يمكن أن يكون العناق جزءًا من مهن مختلفة تتعامل مع الصحة العقلية والعاطفية والرعاية الشخصية. ومع ذلك، يجب أن يتم تنظيم هذا النوع من التفاعلات بعناية وفقًا للقوانين والسياسات المهنية المناسبة لكل مجال عمل.
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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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