بالذكاء الاصطناعي.. محتال صيني يسرق أكثر من نصف مليون دولار

ومؤخرا، لجأ محتال صيني لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الاحتيال، حيث استخدم هذه التقنية لتغيير شكله وانتحال شخصية صديق رجل أعمال شهير انتزع منه حوالي 4.3 ملايين يوان، ما يتجاوز 614 ألف دولار.وأوضح الضحية "غوو" أنه تلقى في نيسان الماضي مكالمة عبر الفيديو من شخص بدا شبيها بأحد أقاربه، مدعيا أن صديقا آخر بحاجة ملحة إلى مبلغ من المال، ونجح بالفعل في إقناع غوو بتحويل نحو 600 ألف يورو أي قرابة 614 ألف دولار من الحساب المصرفي لشركته.وقال رجل الأعمال، إنه أثناء مكالمة الفيديو كان متأكدا من أنه عرف وجه الشخص الذي يتصل به وصوته، لذلك "كنت مطمئنا". على حد قوله.وبعدما حوّل "غوو" المبلغ، بعث برسالة إلى صديقه الذي انتُحلت هويته.وأدرك رجل الأعمال الخطأ الذي اقترفه عقب رد الفعل الذي أظهره صديقه، فاتصل بالشرطة التي أمرت المصرف بوقف عملية التحويل، وتمكّن من استرداد 614 ألف دولار، لكنه لم يتم تحديد هوية المحتال أو التعرف على مكانه