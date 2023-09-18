طبيب روسي يكشف خطورة مقاومة الأنسولين

ويشير الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، إلى أن ارتفاع مستوى الأنسولين في الدم يؤدي إلى أمراض خطيرة، من بينها:1 - داء السكري.متلازمة الأيض- السمنة، التي يصاحبها ارتفاع مستوى الكوليسترول وارتفاع مستوى ضغط الدم وارتفاع مستوى الغلوكوز. ونتيجة لذلك، يعاني الشخص من تصلب الشرايين التاجية، واحتشاء عضلة القلب، والذبحة الصدرية.2 - العقم يضطرب الحيض وتضعف الوظيفة الإنجابية لدى جميع النساء اللواتي يعانين من عدم حساسية الأنسولين.3 - يعاني الكبد4 - معظم أنواع السرطان مثل سرطان بطانة الرحم وسرطان الرحم وأنواع أخرى ترتبط مباشرة بعدم حساسية الأنسولين.والعوامل المسببة لعدم حساسية الأنسولين هي: الوزن الزائد، سوء التغذية، الإجهاد، بعض الأدوية، الوراثة.ووفقا له، إحدى طرق مكافحة مقاومة الأنسولين هي ممارسة الرياضة والنشاط البدني.