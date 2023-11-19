طمعا بفدية من زوجها.. أم خططت لخطف رضيعها

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
انتخابات مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
انتخابات مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Morning Live
من
05:00 PM
الى
06:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
ماكرون لنتنياهو: عدد الضحايا المدنيين كبير جداً في غزة
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
انتخابات مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-474065-638360100723546551.jpg
طمعا بفدية من زوجها.. أم خططت لخطف رضيعها
منوعات
2023-11-19 | 11:59
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
المصدر:
وكالات
1,265 مشاهدة
أقدمت أم بتدبير تفاصيل لخطف رضيعها من بين أحضانها في أحد شوارع كولومبيا في حادثة صادمة، وذلك طمعاً في الحصول على فدية من زوجها.
وأثار خبر خطف طفل رضيع لم يتجاوز العامين من عمره من بين أحضان أمه في أحد الشوارع، غضب واستياء الرأي العام في البلاد قبل معرفة أنه مدبر، وفقا لما ذكرت وسائل إعلام محلية.
ووقعت حادثة الخطف المزعومة، في بلدة كاريبي فيردي، جنوب مدينة بارانكويلا، مساء يوم الأحد 12 تشرين الثاني، حيث قام مجهولان يرتديان خوذتين تخفيان ملامحهما، بمهاجمة الأم وهما يقودان دراجة نارية، حيث خطفا الطفل بعد ترويع الأم وتخويفها.
وعندما وصلت الشرطة إلى مكان الحادث، بدأت باستجواب المرأة بشأن ما حدث، لتحديد مكان الصغير.
ولم يستغرق الأمر وقتا طويلاً قبل أن يبلغ أحد الأشخاص عن وجود طفل في إحدى الشقق بالبلدة، حيث سارع فريق من الشرطة لمداهمة المكان، لكن بدلا من أن يجدوا أشخاصا مسلحين تفاجأوا بأن الصغير كان برعاية صديق والدته.
وكانت امرأة قد اتصلت بالشرطة للإبلاغ عن أن ابنها البالغ من العمر 17 عامًا، قد عاد إلى المنزل مع طفل تنطبق عليه صفات الصغير المختطف.
وعند استجواب المراهق، أقر بأنه صديق لوالدة الطفل، وأنها طلبت منه رعاية ابنها لبضعة أيام، ريثما تحصل من زوجها على فدية تقدر بـ60 مليون بيزو (حوالي 15 ألف دولار).
والطفل موجود حاليا في رعاية والده، بينما تواجه والدته عدة تهم، قد يكون مصيرها السجن لسنوات طويلة.
المحرر:
سعد أحمد
>>
انضم إلى قناة السومرية على
واتساب
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
محافظة عراقية تعطل دوام الغد وتعلن إنذاراً للشرطة
محليات
33.26%
08:48 | 2023-11-19
محافظة عراقية تعطل دوام الغد وتعلن إنذاراً للشرطة
08:48 | 2023-11-19
"فيفا" يبدي موقفاً من تنظيم العراق لمباراة إندونيسيا بملعب البصرة
رياضة
25.13%
05:50 | 2023-11-18
"فيفا" يبدي موقفاً من تنظيم العراق لمباراة إندونيسيا بملعب البصرة
05:50 | 2023-11-18
في بغداد.. سيارة مظللة تدعس رجل مرور حاول تسجيل مخالفة ضدها (فيديو)
محليات
21.11%
06:26 | 2023-11-19
في بغداد.. سيارة مظللة تدعس رجل مرور حاول تسجيل مخالفة ضدها (فيديو)
06:26 | 2023-11-19
فرصة لتساقط الثلوج في العراق بهذا الموعد
أخبار الطقس
20.5%
08:43 | 2023-11-18
فرصة لتساقط الثلوج في العراق بهذا الموعد
08:43 | 2023-11-18
المزيد
أحدث الحلقات
خط أحمر
زوجة قتلت عشيقها الأول مع عشيقها الثاني - الحلقة ٣٠ | الموسم 6
14:30 | 2023-11-19
خط أحمر
زوجة قتلت عشيقها الأول مع عشيقها الثاني - الحلقة ٣٠ | الموسم 6
14:30 | 2023-11-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-11-2023 | 2023
11:30 | 2023-11-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-11-2023 | 2023
11:30 | 2023-11-19
Morning Live
شاعرات عراقيات في مواجهة تقاليد المجتمع - الحلقة ١٥٢ | الموسم 2
05:00 | 2023-11-19
Morning Live
شاعرات عراقيات في مواجهة تقاليد المجتمع - الحلقة ١٥٢ | الموسم 2
05:00 | 2023-11-19
ناس وناس
رسائل رواد شارع المتنبي إلى المسؤولين - الحلقة ١٤٨ | الموسم 6
04:01 | 2023-11-19
ناس وناس
رسائل رواد شارع المتنبي إلى المسؤولين - الحلقة ١٤٨ | الموسم 6
04:01 | 2023-11-19
رحال
ناحية البغدادي محافظة الانبار - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
13:30 | 2023-11-18
رحال
ناحية البغدادي محافظة الانبار - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
13:30 | 2023-11-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-11-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-11-18
اسرار الفلك
من ١٨ الى ٢٤ تشرين الثاني ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-11-18
اسرار الفلك
من ١٨ الى ٢٤ تشرين الثاني ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-11-18
Biotic
اسباب الكآبة في الخريف - الحلقة ٣٠ | الموسم 2
15:00 | 2023-11-17
Biotic
اسباب الكآبة في الخريف - الحلقة ٣٠ | الموسم 2
15:00 | 2023-11-17
فن نيوز 2023
أغنية عمرو دياب الجديدة - الحلقة ١١
14:30 | 2023-11-17
فن نيوز 2023
أغنية عمرو دياب الجديدة - الحلقة ١١
14:30 | 2023-11-17
Dayane & The City
فنّ وإبداع ورقص - الحلقة ١٨ | الموسم 4
13:30 | 2023-11-17
Dayane & The City
فنّ وإبداع ورقص - الحلقة ١٨ | الموسم 4
13:30 | 2023-11-17
الأكثر مشاهدة
خط أحمر
زوجة قتلت عشيقها الأول مع عشيقها الثاني - الحلقة ٣٠ | الموسم 6
14:30 | 2023-11-19
خط أحمر
زوجة قتلت عشيقها الأول مع عشيقها الثاني - الحلقة ٣٠ | الموسم 6
14:30 | 2023-11-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-11-2023 | 2023
11:30 | 2023-11-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-11-2023 | 2023
11:30 | 2023-11-19
Morning Live
شاعرات عراقيات في مواجهة تقاليد المجتمع - الحلقة ١٥٢ | الموسم 2
05:00 | 2023-11-19
Morning Live
شاعرات عراقيات في مواجهة تقاليد المجتمع - الحلقة ١٥٢ | الموسم 2
05:00 | 2023-11-19
ناس وناس
رسائل رواد شارع المتنبي إلى المسؤولين - الحلقة ١٤٨ | الموسم 6
04:01 | 2023-11-19
ناس وناس
رسائل رواد شارع المتنبي إلى المسؤولين - الحلقة ١٤٨ | الموسم 6
04:01 | 2023-11-19
رحال
ناحية البغدادي محافظة الانبار - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
13:30 | 2023-11-18
رحال
ناحية البغدادي محافظة الانبار - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
13:30 | 2023-11-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-11-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-11-18
اسرار الفلك
من ١٨ الى ٢٤ تشرين الثاني ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-11-18
اسرار الفلك
من ١٨ الى ٢٤ تشرين الثاني ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-11-18
Biotic
اسباب الكآبة في الخريف - الحلقة ٣٠ | الموسم 2
15:00 | 2023-11-17
Biotic
اسباب الكآبة في الخريف - الحلقة ٣٠ | الموسم 2
15:00 | 2023-11-17
فن نيوز 2023
أغنية عمرو دياب الجديدة - الحلقة ١١
14:30 | 2023-11-17
فن نيوز 2023
أغنية عمرو دياب الجديدة - الحلقة ١١
14:30 | 2023-11-17
Dayane & The City
فنّ وإبداع ورقص - الحلقة ١٨ | الموسم 4
13:30 | 2023-11-17
Dayane & The City
فنّ وإبداع ورقص - الحلقة ١٨ | الموسم 4
13:30 | 2023-11-17
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
هل يتمكن أنصار الصدر من الوصول إلى حدود فلسطين؟
نعم
نعم
سيواجهون رفضاً دولياً
سيواجهون رفضاً دولياً
وصولهم يمثل خطورة عليهم
وصولهم يمثل خطورة عليهم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.