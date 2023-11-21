لأول مرة منذ 100 عام.. حرارة الغلاف الجوي ترتفع درجتين

وتشير كوبرنيكوس، إلى أنه وفقا للباحثين كان شهر أكتوبر 2023 الأكثر دفئا على الإطلاق وبلغ متوسط درجة الحرارة فيه 15.4 وهذا أعلى بمقدار 0.4 من الرقم السابق المسجل عام 2019.وتوضح سامانتا بيرجيس نائبة مدير برنامج كوبرنيكوس لتغير المناخ، أن متوسط درجات الحرارة العالمية في 17 نوفمبر 2023 كان أعلى بمقدار 2.07 درجة من متوسط ما قبل النهضة الصناعية. وفي 18 نوفمبر كان أعلى بمقدار 2.06 درجة. وبذلك تجاوز متوسط درجات الحرارة درجتين. وللحد من ظاهرة الاحتباس الحراري بما لا يقل عن درجتين فوق مستوى ما قبل النهضة الصناعية، وقعت معظم الدول على اتفاقية باريس للمناخ في عام 2015. التي تنص على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة إلى الغلاف الجوي، فضلا عن عدد من التدابير الأخرى لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.ولكن مركز بحوث المناخ يشير إلى أن ظاهرة الاحتباس الحراري مستمرة، ووفقا له، كانت الفترة من نوفمبر 2022 إلى أكتوبر 2023 هي الأكثر حرارة على الإطلاق، حيث خلال هذه الأشهر الاثني عشر، تجاوز متوسط درجات الحرارة في 170 دولة معايير الأعوام الثلاثين الماضية. وكانت درجات الحرارة أقل من المعتاد في أيسلندا وليسوتو فقط.ووفقا لتوقعات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية سوف تتجاوز درجات الحرارة خلال السنوات الخمس المقبلة الأرقام القياسية السابقة، بمساهمة العامل البشري - انبعاث الغازات الدفيئة وتغير مراحل التيارات المحيطية، فمثلا في صيف عام 2023 تغيرت ظاهرة النينيا ("الفتاة") إلى ظاهرة النينيو ("الصبي"). وهذا يؤثر في تغير درجات الحرارة وفي هطول الأمطار أيضا. لأنه في أثناء حدوث ظاهرة النينيا، تمتص مياه المحيط حرارة الغلاف الجوي بشكل مكثف، وفي أثناء حدوث ظاهرة النينيو، يطلق المحيط الحرارة المحتجزة إلى الغلاف الجوي.