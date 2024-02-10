سببها "بعوضة".. ما اعراض حمى الضنك وطرق الوقاية منها؟

وقال المدير العلمي ‫لمركز طب السفر في ألمانيا، توماس يلينيك، إن مرض حمى الضنك ينتشر بشكل رئيسي في تلك ‫المناطق الاستوائية، وكذلك في بعض ‫الدول الأوروبية.وينتقل مرض حمى الضنك عبر بعوضة، تعرف بالعديد من الأسماء، منها "بعوضة النمر" و"بعوضة الحمى الصفراء" و"بعوضة الضنك"، وتتراوح أعراض الإصابة بين الحمى والصداع.أعراض حمى الضنكالارتفاع الشديد في درجة حرارة الجسمآلام الأطراف والمفاصلالصداعالارتجافالحكة والطفح الجلديتورم العقد الليمفاويةالبعوض ينقل فيروس حمى الضنكوقد تتخذ حمى الضنك في بعض الحالات مسارا شديدا، يشكل خطرا على الحياة، إذ يعاني المريض من:آلام بالبطنقيء مستمرضيق في التنفسنزيف ‫الأغشية المخاطية‫علاج حمى الضنكويمكن علاج الحالات البسيطة من حمى الضنك بالأدوية الخافضة للحرارة ‫ومسكنات الألم، ولكن الحالات الخطيرة تستلزم تلقي الرعاية الطبية في ‫المستشفى.ويمكن الوقاية من حمى الضنك بتلقي التطعيم ضد حمى الضنك خاصة للمسافرين إلى المناطق الاستوائية ‫الموبوءة، وحماية الجلد من لدغات ‫البعوض بوضع مادة طاردة للبعوض.‫وينصح الأطباء كذلك بارتداء ملابس طويلة، تغطي أجزاء الجسم المعرضة للدغات ‫البعوض، مثل اليدين والقدمين.