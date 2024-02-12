بينها يمكن معالجته.. 5 أسباب وراء تساقط الشعر بكثافة

ويحدث هذا عندما لا يحل الشعر الجديد محل الشعر المتساقط، ما قد يؤدي إلى تساقط خصلات الشعر بشكل ملحوظ وبقع صلعاء وكتل من الشعر دفعة واحدة.وقال أمير خان، وهو طبيب عام متمرس في المملكة المتحدة، إن هناك أسبابا كثيرة لتساقط الشعر، بعضها قابل للعلاج بشكل كبير، ومنها:1. العامل الوراثييوضح الدكتور أمير أنه من المؤسف أن تاريخ عائلتك هو العامل الأكبر الذي يحدد ما إذا كنت ستفقد شعرك مع تقدمك في السن.وقال في مقطع فيديو تمت مشاركته على "إنستغرام" إن الصلع أو تحول الشعر إلى خفيف للغاية "يمثل الصلع النمطي لكل من الذكور والإناث ويميل إلى الحدوث تدريجيا، وله أنماط يمكن التنبؤ بها".ويبدأ النمط النموذجي للصلع عند خط الشعر في مقدمة الرأس. ويتحرك خط الشعر تدريجيا إلى الخلف (يتراجع) ويشكل مظهرا على شكل حرف M.وغالبا ما تتضاءل المنطقة الدائرية الموجودة في الجزء الخلفي من الرأس ويتوسع حجمها بمرور الوقت.2. التغيرات الهرمونيةالتغيرات في مستويات الهرمونات لدى الرجال والنساء يمكن أن تؤدي إلى تساقط الشعر بشكل مؤقت أو دائم.وقال الدكتور أمير: "هذا هو الحال بشكل خاص بالنسبة لأولئك اللائي يواجهن فترة انقطاع الطمث".ويعرف هذا النوع من تساقط الشعر بالثعلبة ذكرية الشكل ويمكن أن يشبه في كثير من الأحيان الصلع الذكوري، والذي يبدأ عند تاج الرأس.3. الثعلبةبالنسبة للذين يعانون من الثعلبة، يهاجم الجهاز المناعي بصيلات الشعر ويسبب تساقط الشعر، ويمكن أن يحدث هذا في أي مكان في الجسم.وما يزال السبب وراء حدوث الثعلبة غير معروف، لكن نقص الحديد والإجهاد يمكن أن يؤديا إلى هذه الحالة، على الرغم من أن العديد من الخبراء يشككون في ذلك.وفي بعض الحالات، يمكن أن يتحول داء الثعلبة إلى داء شامل عندما يؤثر على الجسم بأكمله.ولا يوجد حاليا علاج لهذه الحالة، ومع ذلك، هناك العديد من الأدوية المتاحة، ولكن لا يوجد ضمان لفعاليتها.وعادة، في حالة الثعلبة البقعية، سوف ينمو الشعر مرة أخرى على مدى بضعة أشهر أو سنوات، ولكن إعادة النمو غير مضمونة. وبمجرد تطور الحالة إلى الثعلبة الشاملة، تصبح فرص إعادة النمو الكامل أقل.4. الأدويةالأدوية المستخدمة لعلاج السرطان والتهاب المفاصل ومشاكل القلب والاكتئاب يمكن أن تؤدي جميعها إلى تساقط الشعر.لكن لا تتوقف أبدا عن تناول الدواء الموصوف لك دون التحدث إلى الطبيب أولا.5. نقص التغذيةقد يكون عدم الحصول على ما يكفي من العناصر الغذائية الصحيحة هو السبب وراء تساقط الشعر المفاجئ.وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة منخفضة جدا من البروتين والحديد هي التي تتورط في تساقط الشعر.وقد يكون من الجيد أن تقوم بزيارة الطبيب لطلب إجراء فحص دم للتحقق ومعرفة ما إذا كنت تعاني من نقص غذائي ثم النظر في زيادة مستويات معينة من الفيتامينات بمساعدة المكملات الغذائية.