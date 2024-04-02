عمرها 640 عاماً.. اكتشاف قلعة تحت فندق فرنسي شهير

وتم بناء قلعة "Château de l'Hermine"، على يد جون الرابع الفاتح في ثمانينيات القرن الرابع عشر. وتقع تحت ساحة فناء فندق "Lagorce" الذي أخذ اسم مالكه.وفي بيان صحفي، أوضح المعهد الوطني للبحوث الأثرية الوقائية (INRAP) أن الحفريات أجريت بين ربيع وخريف عام 2023. وصدم علماء الآثار بمدى اكتمال بقايا القلعة والحفاظ عليها جيدا نسبيا.وأوضح البيان أن أعمال التنقيب "كشفت شيئا فشيئا عن مخطط الطابق الأرضي: المنزل الدوقي، الذي يبلغ طوله 42 مترا وعرضه 17 مترا، يتمتع بجدران ذات سماكة استثنائية"، ويشير البيت الدوقي إلى المنزل الذيب سكنه الدوق، وهو يوحنا الرابع.وأضاف البيان: "يحدها خندق مائي مباشرة، ويحيط بها من الغرب ما يمكن أن نسميه البرج المربع".واكتشف الباحثون أيضا عدة سلالم، كان أحدها عبارة عن "درج محفوظ بشكل رائع، ذو قلب مزخرف وثلاث درجات".بالإضافة إلى ذلك، عثر المنقبون على عشرات الأشياء "المتعلقة بالحياة اليومية للقلعة"، بما في ذلك العملات المعدنية وأطباق الطبخ والمجوهرات.كما حافظت رطوبة المنطقة أيضا على مكونات خشبية رائعة.كذلك عثر علماء الآثار على بلاطات جدارية مغطاة بكتابات/ وكذلك على أقفال للأثاث وقطع من الملابس.وأوضح المعهد في بيانه أن "تجانس المواد المستخدمة لبناء القلعة يظهر إتقان إدارة الموقع طوال سلسلة التشغيل، بدءا من استخراج الحجر وحتى تنفيذه".وأضاف البيان أن "البناء تم في مرحلة واحدة، مما يدل على أهمية الموارد المالية والبشرية المستخدمة. وتشير البقايا إلى أن يوحنا الرابع عرف كيف يحيط نفسه بأفضل المهندسين والحرفيين في عصره".