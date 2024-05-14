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تسبب 32 نوعا من الأورام.. هل توجد علاقة للسرطان بالسمنة
منوعات
2024-05-14 | 09:29
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
252 مشاهدة
يخمن العلماء منذ فترة طويلة أن هناك صلة بين بعض أنواع السرطان وزيادة الوزن، لكن دراسة ضخمة حديثة حلت اللغز وخرجت مؤخرا بنتائج صادمة.
وكشفت الدراسة الجديدة، التي سيتم تقديمها في المؤتمر الأوروبي للسمنة في البندقية، أن السمنة يمكن أن تؤدي إلى إصابة 4 من كل 10 حالات بالسرطان.
ليس هذا فحسب بل إنها مرتبطة الآن بـ32 نوعا من الأورام، وهي زيادة عن الأنواع الـ13 السابقة المعروفة بأن السمنة تلعب دورا فيها، وفقا للدراسة.
وتتبعت الدراسة، التي أجرتها جامعة لوند في السويد، 4.1 مليون شخص لمدة تصل إلى 45 عاما، وتم تشخيص 332501 حالة إصابة بالسرطان خلال فترة الدراسة، وكان هناك صلة بين الوزن الزائد والسرطان في 40% من الحالات.
وتشير النتائج إلى أن نحو 4 من كل 10 حالات من السرطان يمكن أن تغذيها السمنة بشكل عام، لذا حذر الخبراء من أن النتائج تظهر أن المجتمعات تواجه "قنبلة موقوتة مدمرة"، وفقا لصحيفة "ذي صن".
وفي المجمل، حدد الفريق 32 نوعا من السرطان لها علاقة بالسمنة، أي أكثر من ضعف أنواع السرطان الـ13 التي حددتها الوكالة الدولية لأبحاث السرطان في عام 2016.
تؤكد الدراسة الجديدة أن هذه السرطانات الـ13، بما في ذلك الثدي والأمعاء والرحم والكلى، يمكن أن تكون ناجمة عن السمنة.
كما تم تحديد 19 نوعا آخر من السرطانات المرتبطة بالسمنة للمرة الأولى، بما في ذلك سرطان الجلد الخبيث، وأورام المعدة، وسرطانات الأمعاء الدقيقة والغدة النخامية، إضافة إلى أنواع من سرطان الرأس والرقبة، وسرطان الفرج وسرطان القضيب.
وقالت الباحثة الرئيسية في الدراسة الدكتورة مينغ صن: "تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن تأثير السمنة على السرطان قد يكون أكبر مما كان معروفا من قبل".
وأضافت: "إنه عامل خطر لمزيد من أنواع السرطان، وخاصة الأنواع النادرة، وبعضها لم يتم التحقيق فيه من قبل فيما يتعلق بالسمنة".
وتمثل حالات السرطان المرتبطة بالسمنة 25% من جميع حالات السرطان في هذه الدراسة، وترتفع النسبة إلى 40% عند إضافة حالات السرطان المحتملة المرتبطة بالسمنة، وفقا للباحثة.
وقال الخبراء إن زيادة الوزن يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسرطان عن طريق الآليات البيولوجية، مثل الالتهاب المزمن في الأعضاء الحيوية، والتغيرات في عملية التمثيل الغذائي، والتغيرات في مستويات الهرمونات.
ووجدت الدراسة أن مؤشر كتلة الجسم (BMI) البالغ 30، وهو الحد الأدنى للسمنة، يزيد من خطر الإصابة بالسرطانات الشائعة، مثل الأمعاء والكلى والثدي والرحم، بنسبة 12% للنساء و24% للرجال، مقارنة بالوزن الصحي.
كما أنه يزيد من خطر الإصابة بأنواع لم تكن مرتبطة سابقا بالسمنة، بما في ذلك سرطان الجلد الخبيث وأورام الأمعاء الدقيقة والغدة النخامية وتجويف الفم، بنسبة 17% للرجال و13% للنساء.
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