انظمة وقواعد جديدة.. الذكاء الاصطناعي يتدخل بحروب المستقبل

ووسط تهديدات الحروب المستقبلية مع قوة عظمى مثل الصين أو روسيا، تستطيع الحرب الإلكترونية والأسلحة المضادة للأقمار الصناعية أن تترك الجيش الأمريكي بدون نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) الذي يعد أداة بالغة الأهمية للملاحة والاستهداف.هذا التحدي دفع القوات الجوية الأمريكية إلى تجربة استخدام الذكاء الاصطناعي كوسيلة بديلة للملاحة، وفقا لما ذكره موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي.وقال العقيد جاري فلويد، مدير إدارة القوات الجوية بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، إن الجيش ربما أضاف حلا إضافيا للتغلب على معضلة العمل في بيئة محرومة من نظام (جي بي إس).والعام الماضي، اختبرت القوات الجوية استخدام برنامج الذكاء الاصطناعي للتنقل بطائرة شحن من طراز C-17 عبر المجالات المغناطيسية للأرض، وهي طريقة صعبة نظرًا لأن الضوضاء الكهرومغناطيسية الصادرة عن عناصر أخرى، بما في ذلك الطائرة نفسها، قد تؤدي إلى تعقيد المهمة.وأوضح فلويد، في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس، أن الذكاء الاصطناعي كان قادرًا على التعلم من خلال اختبارات الطيران ما هي الإشارات التي يجب اتباعها لتوجيه الطائرة.وأضاف "لقد تعلمنا الكثير من الحرب في أوكرانيا، حيث يستخدم الجانبان الحرب الإلكترونية وانتحال نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) للتشويش على الطائرات بدون طيار والصواريخ، وإلقاء الأسلحة خارج مسارها، وخلق تحديات أخرى".ومنذ فترة طويلة، تعمل وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) على حلول الحرب الإلكترونية حيث تقوم بتطوير أجهزة مقاومة للتشويش وبدائل أخرى لا تعتمد على نظام (GPS) للحصول على الإحداثيات.والعام الماضي، قال أحد مسؤولي الدفاع إن الجيش "يعيد الاستثمار بشكل أساسي في إعادة بناء قدراتنا التكتيكية في الحرب الإلكترونية بعد أن تركنا القوة إلى حد كبير على مدار العشرين عامًا الماضية".ومشروع البديل الملاحي للقوات الجوية ليس الوحيد الذي يبحث في كيفية دمج الذكاء الاصطناعي في الأنظمة العسكرية، فعلى سبيل المثال، أعلن المسؤولون الشهر الماضي عن اختبار تاريخي بين طائرة مقاتلة من طراز F-16 يقودها الذكاء الاصطناعي ومقاتلة يقودها طيار.ولم يكشف المسؤولون عن الفائز في الاختبار لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي إلا أن أحدهم قال إن برنامج الذكاء الاصطناعي المستخدم كان "يتقدم بشكل جيد أو أسرع مما كنا نأمل".وخلال الأيام المقبلة، تعقد الولايات المتحدة والصين مناقشات في جنيف حول استخدام الذكاء الاصطناعي.