مساعدة ام اختراق للخصوصية؟.. "غوغل" تساعد على اكتشاف المقتنيات الضائعة

شركة "غوغل" توصلت إلى الحل أخيرا عن طريق مساعد شخصي جديد يستطيع التواصل بشكل أسرع وفهم لأشياء الأكثر تعقيدا، وليس فقط مجرد الإجابة على أسئلة واستفسارات.هذه التقنية أعلنت عنها "غوغل" في مؤتمرها الأخير للمطورين "آي/ أو" لعام 2024 حيث أطلقت المساعد الشخصي "مشروع أسترا" (Project Astra)، الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويعمل في الوقت الفعلي.وتقول الشركة في مدونتها: "أردنا دائما تطوير تقنيات ذكاء اصطناعي عالمية يمكن أن تكون مفيدة في الحياة اليومية.. يستطيع هذا المساعد فهم الأمور المعقدة ويستوعب ويتذكر ما يراه ويسمعه لفهم السياق واتخاذ الإجراء.. ومعالجة المعلومات بشكل أسرع".ويستطيع المساعد معرفة أماكن الأشياء من خلال كاميرا الهاتف أو النظارات الذكية، ففي عرض فيديو توضيحي نشرته الشركة، استجاب النموذج الأولى الذي طرحته "غوغل" للأوامر الصوتية بناء على تحليل ما يراه.ويوضح الفيديو أن المساعد نجح في تحديد ماهية الأشياء المحيطة وكيف تعمل، بل وعرف اسم الحي الذي تعيش فيه المرأة التي قامت بالتجربة من خلال عدسة الكاميرا، وذكّرها كذلك بالمكان الذي تركت فيه نظاراتها.لكن المساعد، وفق أكسويس، يمكن أيضا أن يثير مشكلة الخصوصية، ويقول إن البعض سيفكرون مرتين قبل السماح لغوغل باقتحام حياتهم بهذا الشكل.