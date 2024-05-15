وضعها بالماء المغلي.. أب ينهي حياة رضيعته بطريقة بشعة

وفي لحظة فقدان وخروج عن السيطرة ارتكب فعلته وقرر أن يضع رضيعته بالماء المغلي، من دون معرفة السبب الرئيسي الذي جعله يرتكب جريمته الوحشية.الجريمة ارتكبت بتاريخ 30/4/2024، حيث أكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية العقيد عامر السرطاوي بتصريحات صحفية بأن الرضيعة أُسعفت إلى أحد المستشفيات في محافظة إربد شمال الأردن على إثر تعرّضها لحروق في أطرافها السفلية نتيجة انسكاب المياه الساخنة.وأكّد العقيد السرطاوي أنه جرى على الفور التحرّك للمستشفى، إذ أشارت التحقيقات الأولية في الحادثة إلى أنّ الحرق الذي تعرّضت له الطفلة كان من قِبل والدها، إذ إنّه وتحت تأثير المشروبات الكحولية قام بحمل الطفلة ووضع قدميها بالمياه الساخنة وهدّد والدتها بعدم إخبار أحد بذلك.وأضاف الناطق الإعلامي أنه جرى إلقاء القبض على والد الطفلة الذي كان متوارياً عن الأنظار بالتنسيق مع البحث الجنائي وبوشر التحقيق معه.وفي صباح هذا اليوم أُبلغ قسم حماية الأسرة والأحداث في محافظة إربد من قِبل المستشفى الذي تتعالج به الطفلة بوفاتها على إثر الإصابة التي تعرّضت لها، هذا وستتم إحالة القضية للقضاء حال الانتهاء من التحقيقات كافّة.التحقيقات الأولية لم تكشف السبب الذي جعل الأب يرتكب فعلته، ووفق مصدر أمني فسيتم تحويل القضية إلى محكمة الجنايات الكبرى، ومن المتوقع أن سيتم توجيه تهمة القتل القصد للأب في حال ثبتت عليه التهم.