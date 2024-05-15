نجوى كرم.. أول فنانة بالشرق الأوسط يحاورها "واتساب" وهل كشفت عن رقم هاتفها علناً؟

وقامت شركة Meta بإختيار شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم، تزامناً مع إختيارها للفنانة الكولومبية العالمية شاكيرا أيضاً عن منطقة أميركا الجنوبية ومن خلال تطبيق "واتساب"، الذي يُعدّ من أكثر التطبيقات إنتشاراً في العالم.وحظي فيديو نجوى كرم على تفاعل واسع من قبل رواد التطبيق الذين عبروا عن إعجابهم بهذا الفيديو المميز، لا سيما أجوبة الفنانة على أسئلة واتساب ومنها: ما هي الكلمات التي تستخدمنيها بكثرة في واتساب، لتردّ: "اشتقت لك" و"أحبك".وعن إذا كانت تفضل الاتصال العادي أو الاتصال المصور، أشارت الي أن الفيديو كول هو للمقربين منها فقط. وعن اذا كانت تستخدم مجموعات الواتساب، فأجابت بنعم خاصة لأعمالها الفنية ولادارة حساباتها الإلكترونية.ولم تعطي الفنانة نجوى كرم رقم هاتفها الخاص، مما أثار جدلاً واسعاً بين المتابعين بسبب تباين الآراء حول أنها على حقّ ويعدّ أمراً خاص بها، فيما الآخرون طلبوا منها الرقم للتحدث معها كونهم من محبّيها ومتابعيها.