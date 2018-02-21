مدينة جدة تشهد أول عرض أزياء نسائي سعودي - + 1076 تشهد مدينة جدة أول عرض أزياء نسائي سعودي اليوم (الخميس ٢٢ فبراير ٢٠١٨) في فندق جدة هيلتون، ضمن فعاليات الحدث الأكبر '' المعرض السعودي الدولي التاسع عشر للأعراس'' الذي تدشنه صاحبة السمو الملكي الأميرة موضي بنت ناصر بن عبد العزيز آل سعود، والذي يستمر على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة ١٦٠ شركة محلية وعالمية تتنافس على تقديم آخر المبتكرات والتجهيزات في عالم الأزياء والجمال والديكور والمجوهرات، وكل ما يخصّ مستلزمات العرائس.





ويشهد المعرض في نسخته الجديدة إبداعات '' ملتقى المصممات السعوديات '' والذي يقدم ٧ عروض أزياء يومياً ستكون الأولى والأرقى من نوعها في عروس البحر الأحمر، بمشاركة المصممات أمل عنقاوي، لطفيه مؤمنة، بثينة بالجون، لبنى شعبان، صبيحة أفغاني، رنا ريري، ومنى الريحان، وبحضور ضيفة الشرف الإعلامية الكويتية ونجمة التواصل الاجتماعي نهى نبيل، بتنظيم من XS لتنظيم المؤتمرات والمعارض المتخصصة بالتعاون مع الشركة اللبنانية والدولية للإنتاج والخدمات (L.I.P.S. Management)، وبترخيص من الهيئة العامة للترفيه.



حيث توقعت الأستاذة دارين كبوش مديرة المعرض، أن تكون النسخة الحالية هي الأكثر نجاحاً وزخماً بين جميع نسخ المعرض الذي يُعد الأعرق في منطقة الشرق الأوسط بعد أن قارب على إكمال عقده الثاني. وقالت '' يشهد الحدث نقلة نوعية غير مسبوقة تتمثل في الدعم الكبير الذي يجده من الهيئة العامة للترفيه، وإقامة أول عروض أزياء نسائي بمشاركة أشهر مصممات السعودية '' مشددة على أن الحدث الكبير يستهدف النساء بشكل عام والفتيات المقبلات على الزواج بشكل خاص.



ويضم المعرض كافة احتياجات العروسين لإعداد وتنظيم أفضل ليلة في العمر، بدءاً من أرقى التصاميم والأزياء إلى المجوهرات إلى تصفيف الشعر والتجميل، إلى العطور إلى صالونات التجميل والصحة والعناية، علاوة على الزهور والورود وتصميم المنصات وكعكات الأعراس وصالات الأفراح، مع عروض كبيرة لشهر العسل ومقدمي الخدمات السياحية وخدمات التنقل وغيرها من المستلزمات التي يتم عرضها كلها تحت سقف واحد.



ونوّهت دارين كبوش إلى التنافس الكبير للشركات العالمية على السوق السعودي الذي يُعد الأكبر في الخليج والوطن العربي، والذي يقدر إنفاق قطاع الأعراس بأكثر من ملياري ريال سنوياً. نتيجة التوسع الكبير للشركات الوطنية والعالمية في استحداث أحدث منتجاتها من أزياء وملابس ومجوهرات وعطورات ومكياج، وآخر صيحات الموضة.



وقالت أن المعرض اكتسب سمعة كبيرة على خارطة اقتصاديات الأعراس وأكبر تجمع في كل ما يخص المرأة العصرية بصفة عامة والأعراس بصفة خاصة بهدف جمع الأزياء والأناقة والجمال تحت سقف واحد، بمشاركة وحضور عدد كبير من صاحبات السمو الملكي وصفوة سيدات الأعمال والمستثمرات في مجال خدمات الأعراس والمختصات في هذا النشاط، لافتة إلى أن الدعوة للمعرض مخصصة للسيدات فقط مما يتيح لهن الخصوصية التامة.



ووصفت كبوش سوق الأعراس السعودي بأنه من أكثر الأسواق غنى وثراء في العالم حيث تقام الأعراس التقليدية والتي يخصص لها مصاريف ضخمة من قبل المقبلين على الزواج، وأشارت إلى أن نمو سوق الأعراس في المنطقة ينعكس بشكل مباشر على تطور أسواق الذهب والمجوهرات، حيث يقدر سوق الأعراس بالخليج بنحو ١٠مليارات ريال سعودي ، ويبلغ متوسط الإنفاق على شراء المجوهرات من قبل العروسين وعائلتهما والمدعوين ما يقارب الـ ٢٥٠٠٠ ألف دولار للمناسبة.



ويساهم سوق الأعراس أيضاً وبشكل فعّال في تطور قطاعات الجمال ومستلزماته حيث يحقق هذا السوق نمواً غير مسبوق في منطقة الشرق الأوسط. وتفيد الإحصائيات الحالية بأن سوق الجمال ومستلزماته يسجل نسبة ارتفاع تصل إلى ١٥% سنوياً، علاوة على أن استهلاك الفرد للعطور ومواد التجميل والعناية في الخليج العربي يعتبر واحد من أعلى المستويات في العالم.



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