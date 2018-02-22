السومرية نيوز/ بغداد

كشفت وزارة الخارجية العراقية، الخميس، ان العراق سلم روسيا اربع نساء و27 طفلا، مبينة ان هؤلاء كان "مغرر" بهن للانضمام لـ"داعش".



وقال المتحدث باسم الوزارة في تصريح لعدد من وسائل الاعلام بينها السومرية نيوز، ان "العراق اعاد الى روسيا 27 طفلا و4 نساء كان مغرر بهن للانضمام لداعش"، مبينا ان "هؤلاء سلمن بعد استكمال التحقيقات معهن".



واضاف محجوب ان "هؤلاء ولم يثبت عليهم المشاركة بعمليات ارهابية ضد المدنيين والقوات الامنية"، مشيرا الى انهن "سيحاكمن في روسيا على دخولهم العراق بشكل غير الشرعي".





يذكر ان وسائل اعلام روسية ذكرت في وقت سابق، ان السلطات الروسية تمكنت من استعادة أحد الأطفال الروس الذين كانوا ضحية لقرارات اتخذا من قبل ذويهم بالانضمام إلى تنظيمات إرهابية من بينها "داعش" في سوريا والعراق.





