السومرية نيوز/ ديالى

اكد رئيس مجلس ديالى علي الدايني، الخميس، ان 104 محولة كهربائية اعطبتها الامطار الاخيرة في مختلف مناطق المحافظة، فيما اشار الى ان كلفة تصليحها تتجاوز الـ 300 مليون دينار.



وقال الدايني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "104 محولة كهربائية اعطبتها الامطار الاخيرة في معطم مدن ديالى ومنها بعقوبة التي كانت لها الحصة الاكبر"، مشيرا الى ان "كلفة تصليحها وفق رأي دائرة كهرباء ديالى تتجاوز الـ 300 مليون دينار".





واضاف الدايني، ان "مجلس ديالى قرر تخصيص 100 مليون دينار على نحو عاجل لدائرة الكهرباء للبدء باصلاح المحولات المعطوبة وتخصيص بقية المبلغ الاسبوع المقبل مع وضع دراسة في الامد القريب لتخصيص نصف مليار دينار لشراء محولات كهربائية لمواجهة النقص الحاصل في مناطق عدة في هذا الاطار".



وكانت ديالى شهدت امطار غزيرة في الايام الماضية ادت الى اعطاب عشرات المحولات الكهربائية خاصة في بعقوبة.

