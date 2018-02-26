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قيادي كردي: الاقليم أمام إنهيار

الإثنين 26 شباط 2018 13:48
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السومرية نيوز/ بغداد
أكد القيادي في الجماعة الاسلامية الكردستانية شوان رابر، الاثنين، أن إقليم كردستان تعرض لتدهور كبير على الاصعدة السياسية والاقصادية والاجتماعية بعد إجرائها الاستفتاء في العام الماضي، مبينا أن الاقليم سيكون أمام إنهيار سياسي في حال إستمرار الوضع الحالي.

وقال رابر لـ السومرية نيوز، إن "إقليم كردستان تعرض لتدهور كبير على الاصعدة السياسية والاقصادية والاجتماعية بعد اجراء الاستفتاء في العام الماضي"، مبينا أن "الاقليم سيكون أمام إنهيار سياسي في حال إستمرار الوضع الحالي".


وأضاف رابر أن "الظروف المعيشية لمواطني الاقليم سيئة جدا إذ أن حجم الفقر والبطالة تتفاقم يوما بعد آخر"، لافتا الى أن "هذه الاوضاع إنعكست على وحدة الصف بين الأطراف السياسية الكردية التي لم تستطيع تشكيل قائمة إنتخابية موحدة".

وتابع رابر أن "الشعب بات يدرك بأن بقاء الاوضاع الحالية في الاقليم غير مقبولة"، معتبرا أن "الانتخابات المقبلة فرصة كبيرة أمام مواطني إقليم كردستان لإجراء تغيير في الخارطة السياسية للإقليم.

ويعاني إقليم كردستان من أزمة سياسية داخلية واقتصادية عقب إجراء استفتاء الاستقلال في 25 أيلول الماضي، فيما تشهد العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان توترا كبيرا، بعد إجراء الأخير استفتاء على الانفصال في الخامس والعشرين من أيلول الماضي، ما دفع رئيس الحكومة المركزية حيدر العبادي إلى فرض إجراءات عدة بينها إيقاف الرحلات الدولية في مطاري أربيل والسليمانية، ومطالبة الإقليم بتسليم المنافذ الحدودية البرية كافة.
سياسة
المصدر :   News Source
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