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الحكومة العراقية تمدد الحظر الجوي على مطارات كردستان ثلاثة اشهر

الإثنين 26 شباط 2018 14:08
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السومرية نيوز/ بغداد
مددت الحكومة العراقية الحظر الجوي على الرحلات الخارجية من وإلى مطاري إقليم كردستان العراق، حسبما أفاد مصدر رفيع في مطار أربيل الدولي الاثنين.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس إنه "تم تمديد الحظر لثلاثة أشهر اخرى".

وكانت الحكومة العراقية حظرت في ايلول الماضي الرحلات الدولية من وإلى مطاري أربيل و السليمانية، ردا على الاستفتاء بشأن مستقبل كردستان الذى نظمته سلطات الإقليم واعتبرته بغداد غير قانوني.


وأكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، أنه لا حصار على إقليم كردستان، بل تواصل بغداد تعزيز سلطتها الاتحادية بضمانها المنافذ والمطارات في السليمانية وأربيل، موضحا أنه في جميع دول العالم المنافذ الحدودية هي مسؤولية اتحادية.
سياسة
المصدر :   News Source
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