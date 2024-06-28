السجائر الإلكترونية أو الـ "Vape" .. هل هي أقل ضرراً من السجائر التقليدية؟

تُعتبر السجائر الإلكترونية، أو ما يعرف بالـ "Vape"، بديلًا شائعًا للسجائر التقليدية. لكن هذه البديل الذي قد يبدو أقل ضررًا، يخفي وراءه العديد من المخاطر الصحية. تستعرض د. فرح الخياط في البرنامج الطبي بيوتيك عبر شاشة السومرية بعض هذه المخاطر بالتفصيل.

المواد الكيميائية الضارة



النيكوتين:

الإدمان: النيكوتين هو المادة الأساسية المسببة للإدمان في السجائر الإلكترونية. يسبب النيكوتين اعتماد الجسم عليه، مما يجعل من الصعب التوقف عن التدخين.

التأثيرات العصبية: يمكن أن يؤثر النيكوتين على نمو الدماغ عند المراهقين والشباب، مما يؤدي إلى مشاكل في التعلم والذاكرة.

المواد السامة:

مكونات غير معروفة: تحتوي بعض السوائل المستخدمة في السجائر الإلكترونية على مواد كيميائية لم يتم دراسة تأثيرها بشكل كافٍ.

الفورمالديهايد: عند تسخين السوائل الإلكترونية، يمكن أن تنتج مواد مسرطنة مثل الفورمالديهايد. الإدمان: النيكوتين هو المادة الأساسية المسببة للإدمان في السجائر الإلكترونية. يسبب النيكوتين اعتماد الجسم عليه، مما يجعل من الصعب التوقف عن التدخين.التأثيرات العصبية: يمكن أن يؤثر النيكوتين على نمو الدماغ عند المراهقين والشباب، مما يؤدي إلى مشاكل في التعلم والذاكرة.مكونات غير معروفة: تحتوي بعض السوائل المستخدمة في السجائر الإلكترونية على مواد كيميائية لم يتم دراسة تأثيرها بشكل كافٍ.الفورمالديهايد: عند تسخين السوائل الإلكترونية، يمكن أن تنتج مواد مسرطنة مثل الفورمالديهايد.

ما مخاطرها على الصحة؟

مشاكل في الجهاز التنفسي

التهابات الشعب الهوائية:

السعال وضيق التنفس: استخدام السجائر الإلكترونية يمكن أن يسبب التهابات في الشعب الهوائية مما يؤدي إلى سعال مزمن وضيق في التنفس.

التليف الرئوي: هناك تقارير تشير إلى أن بعض مستخدمي السجائر الإلكترونية يعانون من أمراض رئوية خطيرة مثل التليف الرئوي.

أمراض الرئة المزمنة:

زيادة المخاطر: الأشخاص الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية يكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض الرئة المزمنة مقارنة بغير المدخنين.

تأثيرات على القلب والأوعية الدموية

ارتفاع ضغط الدم:

تسارع ضربات القلب: النيكوتين يسبب زيادة في ضربات القلب وضغط الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

تصلب الشرايين: يمكن أن يؤدي استخدام السجائر الإلكترونية إلى تصلب الشرايين، مما يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

تأثيرات على الصحة العقلية

القلق والتوتر:

زيادة مستويات القلق: النيكوتين يمكن أن يسبب زيادة في مستويات القلق والتوتر لدى المستخدمين.

التأثير على النوم: يمكن أن يؤثر النيكوتين على نمط النوم، مما يؤدي إلى اضطرابات في النوم والشعور بالتعب.

الاكتئاب:

تفاقم الأعراض: الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب قد يجدون أن استخدام السجائر الإلكترونية يزيد من أعراض الاكتئاب.

مخاطر على الشباب والمراهقين

الإدمان في سن مبكرة:

سهولة الوصول: السجائر الإلكترونية قد تكون مغرية للشباب والمراهقين بسبب سهولة الوصول إليها ونكهاتها المتنوعة.

التأثير على النمو العقلي: النيكوتين يمكن أن يؤثر على نمو الدماغ لدى الشباب، مما يؤدي إلى مشاكل في التعلم والتركيز.

التحول إلى السجائر التقليدية:

البوابة للسجائر التقليدية: الشباب الذين يبدأون باستخدام السجائر الإلكترونية يكونون أكثر عرضة لتجربة السجائر التقليدية في المستقبل.