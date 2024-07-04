إيقاف التعامل بالحوالات الصينية مؤقت ام دائمي.. الكاظمي يكشف لـ السومرية التفاصيل

كشف عضو اللجنة المالية النيابية، النائب، معين الكاظمي، اليوم الأربعاء، سبب إيقاف الحوالات الصينية بعملة الـ"يوان"، فيما أشار الى ان الامر مؤقت لحين إيجاد اليات تحقيق.

وقال الكاظمي في حديث خاص لـ السومرية نيوز، انه "تم إيقاف حوالات الصين بعملة اليوان مؤقتاً لحين ايجاد اليات تدقيق".



وأضاف، الكاظمي، انه "خلال الفترة الماضية وجدنا عمليات تلاعب كبيره بحوالات الصين".