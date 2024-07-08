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نصائح بسيطة لمواجهة موجات الحر

خاص السومرية

2024-07-08 | 04:57
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
نصائح بسيطة لمواجهة موجات الحر
المصدر:
السومرية
493 مشاهدة

حرصنا على سلامتكم، تقدم د. فرح الخياط لكم عددًا من النصائح التي من شأنها أن تساعدكم في مواجهة موجات الحر بسلامة وأمان:

- تجنب تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين باعتبارها مدرة للبول.
 
- تجنب تناول كمية كبيرة من الأملاح، فالصوديوم الزائد يعمل على سحب الماء من الخلايا بما يعرف بالخاصية الأسموزية ومن ثم زيادة الشعور بالعطش.
 
- استخدام وسائد مصنوعة من الريش، فالوسائد الأخرى تمتص الحرارة، وحتمًا سوف تستيقظون وأنتم غارقين في بركة من العرق.
 
- تجنب تناول اللحوم الغنية بالبروتينات؛ لأنها صعبة الهضم وتعمل على رفع درجة حرارة الجسم واستبدلوها بوجبات بكميات قليلة.
 
- الابتعاد عن ممارسة الرياضات الثقيلة والعنيفة وبالأخص في ساعات الذروة، وهذه من النصائح المهمة لمواجهة موجات الحر.
 
- تهوية المنازل حوالي الساعة السادسة صباحًا باعتبارها الفترة الأقل حرارة خلال النهار، من ثم إغلاق الستائر والشبابك المواجهة لأشعة الشمس.
 
- وضع مكعبات من الثلج على مناطق النبض، مثل: الرسغ، والرقبة، والكاحل، وخلف الركبة لتقللوا شعروكم بالحرارة المرتفعة.
 
- التنفس من خلال الفم عدة مرات بهذه الطريقة يعمل اللعاب على تبريد الهواء الداخل إلى رئتيك مما يقلل شعوركم بالحرارة.
 
- وضع قنينة من المياه المثلجة أو وعاء من مكعبات الثلج أمام المروحة لتحصلوا على نتيجة أفضل لتهوية المروحة.
 
- وضع قطعة من القماش المبلول على أحد الشبابيك المفتوحة، وبذلك تشعرون بهواء بارد يدخل الغرفة.
 
- فتح فتحة السقف في السيارة بدلًا عن الشبابيك وبذلك يخرج الهواء الساخن أسرع لتبريد سياراتكم بسرعة أكبر.
 
- تجنب تناول الأسبرين، حيث تبين أن تناول الأسبرين يعمل على رفع درجة حرارة الجسم قليلًا في ظل ارتفاع درجات الحرارة في الصيف.
 
- القيام خلال موجات الحر بإطفاء الإنارة في المنزل وستشعرون ببرودة أكثر.

وتطرقت الخياط للنساء الحوامل
وبالأخص من هم في الثلث الأول من حملهم، يجب أن ينتبهن جيدًا من درجات الحرارة المرتفعة، ونصحتهم بالتالي:

- البقاء بعيدًا عن أشعة الشمس قدر المستطاع.
- ارتداء ملابس خفيفة وفاتحة اللون.
- التأكد من شربهن لكمية كافية من المياه والسوائل.
- تناول الطعام الصحي بكميات قليلة ووتيرة أكبر.

شاهد حلقة بيوتيك كاملة هنا.
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