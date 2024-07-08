نصائح بسيطة لمواجهة موجات الحر

حرصنا على سلامتكم، تقدم د. فرح الخياط لكم عددًا من النصائح التي من شأنها أن تساعدكم في مواجهة موجات الحر بسلامة وأمان:



- تجنب تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين باعتبارها مدرة للبول.

- تجنب تناول كمية كبيرة من الأملاح، فالصوديوم الزائد يعمل على سحب الماء من الخلايا بما يعرف بالخاصية الأسموزية ومن ثم زيادة الشعور بالعطش.

- استخدام وسائد مصنوعة من الريش، فالوسائد الأخرى تمتص الحرارة، وحتمًا سوف تستيقظون وأنتم غارقين في بركة من العرق.

- تجنب تناول اللحوم الغنية بالبروتينات؛ لأنها صعبة الهضم وتعمل على رفع درجة حرارة الجسم واستبدلوها بوجبات بكميات قليلة.

- الابتعاد عن ممارسة الرياضات الثقيلة والعنيفة وبالأخص في ساعات الذروة، وهذه من النصائح المهمة لمواجهة موجات الحر.

- تهوية المنازل حوالي الساعة السادسة صباحًا باعتبارها الفترة الأقل حرارة خلال النهار، من ثم إغلاق الستائر والشبابك المواجهة لأشعة الشمس.

- وضع مكعبات من الثلج على مناطق النبض، مثل: الرسغ، والرقبة، والكاحل، وخلف الركبة لتقللوا شعروكم بالحرارة المرتفعة.

- التنفس من خلال الفم عدة مرات بهذه الطريقة يعمل اللعاب على تبريد الهواء الداخل إلى رئتيك مما يقلل شعوركم بالحرارة.

- وضع قنينة من المياه المثلجة أو وعاء من مكعبات الثلج أمام المروحة لتحصلوا على نتيجة أفضل لتهوية المروحة.

- وضع قطعة من القماش المبلول على أحد الشبابيك المفتوحة، وبذلك تشعرون بهواء بارد يدخل الغرفة.

- فتح فتحة السقف في السيارة بدلًا عن الشبابيك وبذلك يخرج الهواء الساخن أسرع لتبريد سياراتكم بسرعة أكبر.

- تجنب تناول الأسبرين، حيث تبين أن تناول الأسبرين يعمل على رفع درجة حرارة الجسم قليلًا في ظل ارتفاع درجات الحرارة في الصيف.