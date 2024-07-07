البرنامج الحكومي على طاولة البرلمان ودخول خطة تأمين محرم في نشرة الظهيرة على السومرية

= تقييم البرنامج الحكومي على طاولة البرلمان قريبا .. والكشف عن موعد انعقاد اولى جلسات الفصل الجديد= بعد تداول كتاب ببطلانها.. لجنة مكافحة الفساد في واسط تعلن استمرار عملها.. وتؤكد: الدستور لا يقيد الصلاحيات الرقابية= الشروع بتنفيذ الخطط الخاصة بتأمين اجواء محرم الحرام.. ونصب مواكب العزاء لتقديم الخدمة للزائرين= السور الكونكريتي يخنق سامراء.. اهالي المدينة يطالبون بفك الحصار عنهم .. وقرار الازالة معطل في ادراج الحكومة المحلية= في النهروان.. طريق الموت يواصل حصد الارواح.. اربعة شبان من عائلة واحدة يلقون حتفهم بحادث سير مؤلم