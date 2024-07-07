الكساد والفتور يسيطران على اسواق بغداد‎

بسبب عدم السيطرة على سعر الصرف وضعف القابلية الشرائية، الكساد والفتور يسيطران على اسواق العاصمة منذ فترة ليست بالقليلة.هل ستفي الحكومة بوعودها وتسيطر على سعر الصرف؟ التفاصيل في هذا التقرير مع امير الخفاجي.