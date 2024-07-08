عاصفة جديدة تعصف بالإقتصاد العراقي... ايقاف التعامل باليوان الصيني سيربك الوضع في البلاد!

يتوقع اقتصاديون ان يتسبب ايقاف العمل باليوان الصيني بضربة كبيرة للاقتصاد العراقي، خصوصا في حال تسبب الامر بزيادة اسعار صرف الدولار وارتفاع اسعار البضائع الصينية التي تغص بها الاسواق المحلية.الخبير الاقتصادي عدي العلوي يشرح للسومرية عن طريقة تأثير العملة الصينية على إقتصاد العراق.. وهل من تدابير يمكن فرضها لعدم ضرب إقتصاد البلاد؟التفاصيل في هذا التقرير مع فاروق صالح