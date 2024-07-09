نشرة السومرية.. الجسور الحكومية تفاقم مشكلة الاختناقات وازمة الكهرباء تتجدد

= انتهاء العطلة التشريعية للبرلمان.. والاخير يدعو الاعضاء واللجان لاستئناف الاعمال الرقابية.= الجسور الحكومية تفاقم مشكلة الاختناقات.. واتهامات تطال احزابا بالهيمنة على المشاريع.= غلق النوادي الليلية في الكرادة يلاقي ترحيب الاهالي.. ومطالبات بضرورة استمرار الحملة.= بعد الصمت الحكومي.. واشنطن تدعو أنقرة للتنسيق مع بغداد بشأن عملياتها العسكرية في اقليم كردستان= ازمة الكهرباء تتجدد.. والحكومة تترك المواطن تحت رحمة اصحاب المولدات.شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر