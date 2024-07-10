إعدام زوجة البغدادي والحرارة تعطل الدوام في سبع محافظات بنشرة الظهيرة على السومرية

= رئاسة البرلمان توجه باستئناف العمل الرقابي.. ودعوة حكومية لعقد اولى جلسات مجلس كركوك= الاعدام بحق زوجة البغدادي عن جريمة العمل مع داعش واحتجاز الايزيديات.. والاطاحة بخلية ارهابية في الانبار= مع استمرار نقص تجهيز الكهرباء.. موجة حر جديدة تجتاح البلاد.. وتعطيل الدوام الرسمي بعدة محافظات= بسبب انعدام الرقابة.. مشاريع العشار تحال الى شركات غير رصينة.. وحكومة البصرة غائبة عن المشهد= الكشف عن فساد بملف تسويق الحنطة.. متنفذون يمارسون السرقة والاحتيال.. والمحصول يباع للدولة مرتين