تحرك لتعديل السياسات الاقتصادية غير المنتجة ومطالبات بتطبيق القوانين بقوة

يجري الحديث عن حراك لاجراء تعديلات تشمل القرارات والسياسات الاقتصادية غير المنتجة كما توصف, يأتي ذلك تزامنا مع تأكيد خبراء اقتصاديين على ضرورة تحقق القوى من تطبيق القوانين لتحقيق النتائج المثمرة.التفاصيل في هذا التقرير