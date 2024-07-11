تردي الكهرباء وعقد مجلس كركوك والانتهاك التركي في نشرة الظهيرة على السومرية

= صراع القوى السنية حول منصب رئيس البرلمان يزداد تعقيداً ,, ومجلس كركوك يستعد لعقد جلسته الاولى= للوقوف على الانتهاكات التركية .. الاعرجي يصل اربيل على رأس وفد امني ,, وبغداد ترفض تكرار الاعتداءات= شركات بيع السيارات في دائرة الشبهات .. نصب واحتيال واسعار مبالغة وضمانات صيانة وهمية تخدع المواطن= بالرغم من قلة التجهيز .. مناطق بغداد تشكو من اعطاب بالمحولات الكهربائية .. والمسؤولون لايحركون ساكنا