زيارة ميقاتي لبغداد وجداول الموازنة والمقبرة الجماعية في الفلوجة بنشرة الظهيرة على السومرية

-بناءً على دعوة من السوداني.. ميقاتي يصل بغداد على رأس وفد وزاري.. ملف التعاون الاقتصادي يتصدر المباحثات.-جداول الموازنة تثير الجدل.. ثلاث نسخ مختلفة تصل الى الحكومة من البرلمان.. والاخير ينفي التلاعب بالأرقام.-عبر الترويج لضمانات كاذبة.. شركات سيارات عالمية تمارس النصب والاحتيال.. والزبائن يتفاجأون برفض طلب الصيانة.-العثور على مقبرة جماعية في الفلوجة بدلالة داعشي خطير.. والاعدام بحق متعاونين بتنفيذ هجمات انتحارية في بغداد.