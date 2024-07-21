التدوير ام التأجيل.. ما مصير الحكومة المحلية في كركوك؟

وقالت محمد في حديث خاص لـ السومرية نيوز، ان "الجهات الموجودة والكتل السياسية داخل كركوك لحد الان لم تتفق على شخص معين سواء كان من داخل الاتحاد او خارجه او مستقل"، مشيرة الى ان "الاتحاد الوطني كردستاني كاستحقاق انتخابي هو من لديه الحق بمنصب محافظ كركوك لأنه يمتلك عدد كبير من المقاعد وعلى أساس هذا الامر نطالب بهذا المنصب".وأضافت، انه "ليس لدينا فكرة عن الاتجاه الذي ستذهب اليه الاجتماعات والاتفاقات والتفاهمات في الوقت القادم"، مبينة انه "نأمل بحسم ملف كركوك وفق قانون مجلس المحافظة لتوفير الخدمات وتحسين ادارتها".وأوضحت، ان "الكتل الموجودة في المحافظة لديهم قناعة بأمر تدوير المنصب لأنهم يمتلكون مقاعد قليلة والاتحاد الوطني هو من لديه العدد الأكبر لهذا نحن متمسكين بمنصب المحافظ"، لافتة الى انه "الكتل الباقية لو كان لديها نفس العدد الذي نملكه لبقوا متمسكين بالمنصب ونحن لسنا معطلين وكركوك من حقنا ".