مشكلة مزعجة جداً... نصائح للتخفيف من حرقة المعدة!

أسباب حرقة المعدة



وقالت فرح إنّ أسباب حرقة المعدة هي:

- عند تناول الطعام يمر الطعام عبر المريء ليصل بين الفم والمعدة، ويوجد في الجزء السفلي صمام يطلق عليه العضلة العاصرة الذي إما ينفتح ليسمح بمرور الطعام ثم يغلق ليمنع من عودة محتويات المعدة للأعلى.- في داخل المعدة يوجد العديد من الأحماض القوية التي تهضم الطعام، لكن في بعض الأحيان لا ينغلق الصمام بالشكل الصحيح.- عند عدم انغلاق الصمام بالشكل الصحيح يعود بعض الخليط الحمضي من المعدة للمريء وهذا ما يسبب حرقة المعدة والارتجاع، وقد يحدث بسبب: الحمل، وفتق الحجاب الحاجز، ومرض الجزر المعدي المريئي، وتناول أدوية كمضادات الالتهابات والأسبرينلعلاج أسباب حرقة المعدة يتم عادةً استخدام العلاجات التي لا تحتاج لوصفة طبية، مثل:- مضادات الحموضة: تعمل مضادات الحموضة على التقليل من الأحماض الموجودة في المعدة للتخفيف من ألم الحرقة، كما تساعد أحيانًا في آلام المعدة، وعسر الهضم، والتخلص من الغازات.- حاصرات الحمض ومثبطات مضخة البروتون (Proton Pump inhibitors): تقلل من كمية الحمض التي تصنعها المعدة، كما تقلل من أعراض عسر الهضم الحمضي، مثل: الأميبرازول (Omeprazole)، واللانسوبرازول (Lansoprazole).- حاصرات H2: التي تعمل على التقليل من حمض المعدة وتوفر راحة لوقت أطول لكنها تحتاج لوقت أطول حتى تعمل، مثل: السيميتيدين (Cimetidine)، والفاموتيدين (Famotidine).في بعض الأحيان قد لا تجدي العلاجات هذه نفعًا فليجأ الطبيب لعلاجات أخرى، مثل:تمرير منظار المعدة عبر الحلق الذي يكون مرفقًا بكاميرا لمعرفة سبب الأعراض.عملية ثنية القاع بالمنظار وهي عملية جراحية تجرى في المعدى لوقف ارتداد الأحماض.نصائح مهمة للتخفيف من الحرقة.