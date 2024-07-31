الصناعة العراقية تواجه المستورد وتنتظر الدعم

تخوض الصناعة في العراق حربا ضروس امام المنتج المستورد الذي فتحت الحكومة الباب على مصراعيه امامه، ما سبب ضعفا بالانتاج وتوقف اغلب المصانع التي كانت تنتج المئات من المواد الضرورية والهامة.فما هي أبرز الأسباب التي تقف حائلاً أمام تقدم الصناعة في العراق؟ التفاصيل كاملة في هذا التقرير مع علي احمد.