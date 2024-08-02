انخفاض بنسبة 88%.. مشتريات العراقيين للعقار التركي في أدنى مستوى منذ 10 سنوات

وتتبعت السومرية نيوز بيانات مبيعات العقار التركي، واتضح ان مشتريات العراقيين من المنازل في تركيا خلال حزيران الماضي بلغت 61 منزلا، وهو ثاني اقل مستوى شراء بعد شهر نيسان الماضي والذي بلغ 42 منزلا، فيما كانت اعلى مشتريات مسجلة العام الحالي هي في شهر شباط وبلغت 112 منزلا فقط.وخلال النصف الأول من العام الحالي، بلغ اجمالي مشتريات العراقيين من المنازل في تركيا 494 منزلا، مايعني ان اجمالي المشتريات مع انتهاء العام الحالي سيكون اقل من الف منزل، وهو اقل رقم مسجل على الاطلاق طوال السنوات العشر الماضية، وبنسبة انخفاض تبلغ 48% مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة انخفاض تبلغ 88% مقارنة بمتوسط مشتريات العراقيين خلال الأعوام الأخيرة منذ ارتفاعها في 2018 وحتى انخفاضها بشكل حاد في 2023.وكانت مشتريات العراقيين من المنازل في تركيا بين 2015 و2017 تتراوح بين 3 و4 الاف منزل سنويا، وفي 2018 قفزت لاكثر من 8200 منزل وانخفضت في 2019 و2020 بين 7 و6 الاف منزل.لتقفز بعد ذلك في 2021 لاكثر من 8600 منزل وهي الأعلى طوال العشر سنوات الماضية، لكن في 2022 انخفضت لتسجل المشتريات اكثر من 6 الاف منزل، الا ان الهبوط القوي في 2023 وبلغ 1917 منزلا فقط، فيما من المتوقع ان تبلغ المبيعات خلال العام الحالي اقل من الف منزل لتكون الأقل منذ 10 سنوات.