لاعب كرة القدم العراقي محمد شوكان: تبديل الأندية قد يكلفك الكثير!

وقال مصطفى: "أنا شخصية طيبة، وتلعب الملامح دورًا كبيرًا في رسم صورة للناس عن شخصيتك. فصورتي بيضاء أمام معارفي، والحمد لله. لكن المجتمع والبيئة التي تعيشها تفرض عليك أحيانًا طباعًا حادّة نوعًا ما".وتابع:" في عالم كرة القدم، يُعد الإعلام جزءًا لا يتجزأ من حياة اللاعبين. فالإعلام ليس فقط وسيلة لنقل أخبار المباريات والإنجازات، بل هو أيضًا جسر للتواصل مع الجمهور والعشاق. من خلال الإعلام، يُسلط الضوء على مسيرة اللاعبين، وتُبنى سمعتهم، وتُروى قصصهم الشخصية. يمكن للإعلام أن يكون قوة إيجابية، داعمة ومشجعة، أو سلبية إذا لم يُفهم جيدًا. لذا، فإن التعامل بحذر مع الإعلام والاستفادة منه بشكل صحيح يمكن أن يعزز مسيرة اللاعب ويزيد من شعبيته".ولفت شوكان خلال الحلقة أنه على مر السنوات، قد يشعر بعض اللاعبين بأنهم مظلومون إعلاميًا، حيث لم يحصلوا على الفرصة العادلة للتعبير عن أنفسهم أو تسليط الضوء على إنجازاتهم. في البداية، كان هناك تجاهل لدورهم وتأثيرهم، ولم تُمنح لهم الفرصة الكافية لإظهار حقيقتهم. لكن مع مرور الوقت، تعلموا أن العدالة قد تتأخر لكنها تأتي في النهاية، مما يجعلهم يواصلون السعي لإظهار حقيقتهم وإنجازاتهم، وأحيانا تجد أنّ النجاح يصنع لك اعداء خصوصا في الوسط الرياضي".وفي حياتهم المهنية، يتعين على اللاعبين وفق اللاعب شوكان، اتخاذ قرارات حاسمة بشأن مسارهم، مثل اختيار الأندية التي ينضمون إليها. قائلا: "في حياتي، كانت هناك قرارات اتخذتها لم تكن دائماً صائبة، خصوصا فيما يتعلق باختيار الأندية التي انضممت إليها." الأخطاء في اتخاذ هذه القرارات قد تؤدي إلى تحديات إضافية، ولكنها تعتبر دروسًا مهمة يمكن التعلم منها. فالتحليل الجيد والتفكير المسبق قبل اتخاذ القرارات يساعدان في تجنب الكثير من العقبات، ويعلمنا أن نتقدم نحو الأمام بأفكار وتجارب جديدة".وعن دور الإعلام، قال شوكان: "في عصر السوشيال ميديا، يصبح كل تصرف وكل خيار ذو أهمية كبيرة. لذلك، علينا فهم هذه المنصات بطريقة صحيحة، فالمنشور أو التعليق الذي نشاركه يمكن أن يترك أثراً كبيراً. قبل الضغط على زر الإرسال، يجب أن نفكر في العواقب وتأثير كلماتنا على الآخرين، وأن نستخدم السوشيال ميديا بحكمة ومسؤولية، كما أنّ البرامج الرياضية العراقية أصبحت تحرق لاعب كرة القدم والاستضافة تكون فقط للترند الهابط مع الأسف، لهذا أصبحنا نختار تواجدنا في الإعلام العراقي في البرامج الفنية المحترمة للمصداقية أمثال "سليبرتي".بشكل عام، تعكس هذه التجارب والآراء التحديات التي يواجهها لاعبو كرة القدم، سواء على المستوى الشخصي أو المهني، وتبرز أهمية التعامل الذكي مع الإعلام، واتخاذ قرارات مدروسة، والتكيف مع الظروف المحيطة لتحقيق النجاح والتميز في حياتهم المهنية.شاهد الحلقة كاملة