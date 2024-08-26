ملفا زيارة الرئيس الإيراني وحسم منصب رئيس البرلمان يتصدران نشرة الظهيرة على السومرية

-على اثر دعوة من السوداني.. بزشكيان يزور نهاية ايلول، ومصادر تؤكد: وفد حكومي رفيع سيرافقه- مع انقضاء عطلته.. البرلمان يسعى لحسم منصب رئيسه.. والمشهداني يعلن موافقة أغلبية النواب على ترشيحه- بعد ايام من صدور مذكرة قبض بحقه.. زيد الطالقاني يسلم نفسه للقضاء على خلفية اتهامه بالتهديد والاساءة- عقب اختطافه ومساومة أهله.. الطفل جود يعثر عليه ميتا في احدى المدارس، وعائلته تطالب بكشف الجناة- تتابعون أيضا.. تغيير ملامح قبة زمردة خاتون يثير موجة انتقاد حادة.. ومواطنون يعدونه تشويها للآثار العراقية